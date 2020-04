La NASA a relancé un logo classique et l’utilisera à nouveau pour la prochaine mission SpaceX Crew Dragon dans la Station spatiale internationale.

Le logo rouge et ondulé est surnommé «le ver» et il est immédiatement reconnaissable comme un morceau de l’histoire de la NASA.

La NASA dit qu’elle continuera à utiliser le logo ressuscité de diverses manières, bien qu’elle n’ait fourni aucun détail quant à l’endroit où il pourrait apparaître.

La NASA ramène l’un de ses logos les plus aimés et les plus emblématiques qui n’a pas été officiellement relancé depuis près de trois décennies. Le glorieux logo «ver» de la NASA est officiellement de retour et il fera ses débuts sur le vol Demo-2 qui verra une capsule SpaceX Crew Dragon transporter une paire d’astronautes à la Station spatiale internationale pour la toute première fois.

La mission, qui est prévue pour mai, est le test ultime pour SpaceX, qui fait partie du programme Commercial Crew de la NASA qui visait à produire un vaisseau spatial capable d’équipage qui pourrait être lancé à partir du sol américain. La NASA et Boeing ont tous deux été chargés de ce travail, et SpaceX est le premier des deux qui est prêt à transporter des astronautes de la NASA dans l’espace. Maintenant, grâce au logo de ver spectaculairement rétro, nous savons qu’ils voleront avec style.

Le logo actuel de la NASA – un orbe bleu, une barre rouge et les lettres de la NASA réparties dans le centre – est l’original et est utilisé depuis des décennies. Cependant, la NASA a décidé de rafraîchir un peu son image dans les années 1970 en raison de certaines limitations très spécifiques, et c’est ainsi qu’est venu le ver. La NASA explique:

L’insigne original de la NASA est l’un des symboles les plus puissants du monde. Une aile en chevron rouge audacieuse et patriotique perçant une sphère bleue, représentant une planète, avec des étoiles blanches et un vaisseau spatial en orbite. Aujourd’hui, nous le connaissons comme «la boulette de viande». Cependant, avec la technologie des années 1970, c’était une icône difficile à reproduire, à imprimer et beaucoup de gens considéraient que c’était une métaphore compliquée dans ce qui était alors considéré comme une ère aérospatiale moderne.

Entrez dans un design plus propre et plus élégant né du programme fédéral d’amélioration de la conception et introduit officiellement en 1975. Il présentait un style de type unique et rouge unique du mot NASA. Le monde le connaissait comme «le ver».

La NASA a pu prospérer avec plusieurs conceptions graphiques. Il y avait une place pour la boulette de viande et le ver. Cependant, en 1992, la marque des années 1970 a été retirée – sauf sur les vêtements et autres souvenirs – au profit du graphique original de la fin des années 1950.

Bien sûr, le logo original de la NASA a beaucoup d’histoire attaché, et il existera certainement pendant de nombreuses décennies à venir, mais vous ne pouvez vraiment pas nier que le logo du ver rouge et ondulé est évidemment supérieur à tous égards. Il s’adapte n’importe où et il a l’air absolument magnifique du côté de la fusée SpaceX Falcon 9 qui attend actuellement de transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale.

“Il y a de fortes chances que vous voyiez le logo présenté de manière officielle sur cette mission et à l’avenir”, déclare la NASA. “L’agence évalue toujours comment et où elle sera utilisée, exactement.”

