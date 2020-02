La NASA recherche des offres pour livrer un atterrisseur lunaire VIPER

WASHINGTON – La NASA demande aux entreprises de son programme commercial de services d’atterrissage lunaire de soumissionner pour livrer un rover de la NASA dont le lancement a été légèrement retardé.

La NASA a annoncé le 25 février qu’elle demandait aux 14 entreprises qui faisaient partie du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de soumissionner sur un ordre de mission pour l’envoi de la mission de l’agence Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) aux pôles lunaires.

VIPER, officiellement annoncé par la NASA en octobre dernier, examinera les régions du pôle nord ou sud de la lune qui pourraient contenir des dépôts de glace d’eau. Ces dépôts, s’ils sont confirmés, pourraient devenir des ressources essentielles pour les futures missions humaines.

Lorsque la NASA a annoncé VIPER, la mission devait être lancée d’ici décembre 2022. Dans l’annonce de l’ordre de mission CLPS, cependant, la NASA a déclaré que le rover irait sur la lune “d’ici 2023”.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, a confirmé le bordereau de calendrier dans les tweets du 25 février annonçant l’ordre des tâches. “Déplacer la livraison de VIPER vers 2023 permet des mises à niveau afin que le rover puisse mener une science plus longue et plus passionnante sur la Lune”, écrit-il.

Une fois que ce rover @NASAMoon aura atterri, il collectera jusqu’à 100 jours de données, parcourra plusieurs kilomètres et survivra aux nuits lunaires. Déplacer la livraison de VIPER jusqu’en 2023 permet des mises à niveau afin que le rover puisse mener une science plus longue et plus excitante sur la Lune! pic.twitter.com/KxjQJXNw3t

– Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 25 février 2020

Le porte-parole de la NASA, Gray Hautaluoma, a déclaré le 25 février à SpaceNews que les changements incluaient les «leçons apprises» des examens des instruments et d’autres systèmes de rover, et «pour permettre au rover de vivre la nuit lunaire pendant une durée de mission plus longue pour une valeur de mission considérablement améliorée.

VIPER, à certains égards, successeur d’un ancien concept de rover lunaire de la NASA appelé Resource Prospector, en est encore à ses premiers stades de développement. La mission est prévue pour un examen préliminaire de la conception en avril, selon la proposition budgétaire de la NASA pour l’exercice 2021, qui a demandé 67,5 millions de dollars pour VIPER. Le coût total de la mission est estimé à environ 250 millions de dollars.

L’agence se préparait à émettre un ordre de mission à la fin de l’année dernière pour VIPER, mais l’a ensuite suspendu. L’agence a déclaré au début du mois de janvier qu’elle avait décidé de retarder l’ordre de travail sur la base des commentaires d’une discussion en atelier que l’agence avait avec les fournisseurs de SPPC, citant «la complexité de la livraison VIPER». La grande taille du VIPER, décrite par la NASA comme similaire à une voiturette de golf, signifie que seule une petite fraction des sociétés CLPS aura des atterrisseurs suffisamment grands pour y accueillir.

La NASA a plutôt décidé d’émettre un ordre de mission en janvier pour une autre mission CLPS qui livrerait huit charges utiles scientifiques à la Lune en 2022, similaire aux missions que la NASA a attribuées l’année dernière à Astrobotic and Intuitive Machines pour 2021 Lander.

Cependant, la NASA a retiré cet ordre de tâches après une semaine, sans explication. La NASA a réémis l’ordre de mission début février après avoir examiné les exigences de la mission et “fourni une clarté supplémentaire dans le langage de la demande pour s’assurer qu’elles sont complètes et conformes à la stratégie d’approvisionnement de l’Agence”, a déclaré Hautaluoma le 8 février.