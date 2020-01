La NASA réduit le nom du rover Mars 2020 à 9 finalistes – .

Au cas où vous n’auriez pas prêté beaucoup d’attention aux plans de la NASA pour 2020, permettez-moi de vous informer de ce qui est probablement la mission la plus excitante qui se déroule cette année: la NASA lance un autre rover sur Mars cet été. En ce moment, il s’appelle le rover Mars 2020, ce qui est vraiment ennuyeux. Il a besoin d’un nouveau nom, alors la NASA a demandé aux élèves de la maternelle à la 12e année de soumettre des essais avec leurs suggestions de noms.

Près de 30 000 de ces entrées ont afflué et des milliers de juges bénévoles ont passé d’innombrables heures à les restreindre. Les candidatures ont été filtrées lentement jusqu’à ce qu’il ne reste que 155 demi-finalistes, et maintenant, après un examen plus approfondi par la NASA, seulement 9 finalistes sont toujours en lice.

Le matériel spatial de la NASA s’en tient souvent à un schéma de dénomination inspirant. Les rovers de Mars en particulier, comme Spirit, Opportunity et Curiosity, suivent tous cette tendance, il n’est donc pas surprenant que les finalistes du rover Mars 2020 se sentent très familiers.

Voici la liste finale, y compris le nom, le groupe de notes et l’état de l’élève qui l’a soumise:

Endurance, K-4, Oliver Jacobs de Virginie

Ténacité, K-4, Eamon Reilly de Pennsylvanie

Promettre, K-4, Amira Shanshiry du Massachusetts

Persévérance, 5-8, Alexander Mather de Virginie

Vision, 5-8, Hadley Green du Mississippi

Clarté, 5-8, Nora Benitez de Californie

Ingéniosité, 9-12, Vaneeza Rupani d’Alabama

Courage, 9-12, Anthony Yoon de l’Oklahoma

Courage, 9-12, Tori Gray de Louisiane

“Des milliers d’étudiants ont partagé leurs idées sur un nom qui fera la fierté de notre rover et de notre équipe”, a déclaré Lori Glaze de la NASA dans un communiqué. «Des milliers d’autres ont donné du temps pour participer au processus de jugement. C’est maintenant l’occasion pour le public de s’impliquer et d’exprimer son enthousiasme pour ses favoris des neuf derniers. »

Maintenant vient la partie amusante: la NASA a besoin de votre aide pour sélectionner le gagnant! Pour les cinq prochains jours, la NASA recueille des votes sur son site Web de mission Mars 2020, et vous pouvez choisir votre favori et croiser les doigts pour que votre sélection soit finalement choisie.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

.