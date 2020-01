La NASA s’apprête à fermer le télescope spatial Spitzer

WASHINGTON – La NASA éteindra un télescope spatial infrarouge vieillissant dans une semaine, citant la complexité de continuer à utiliser le vaisseau spatial alors qu’il s’éloigne de la Terre.

Le 29 janvier, le télescope spatial Spitzer transmettra les dernières données scientifiques collectées par l’engin spatial. Les contrôleurs éteindront alors efficacement le vaisseau spatial, mettant ainsi fin à une mission qui a commencé avec son lancement en 2003.

“Le 30, nous allons mettre Spitzer en mode d’hibernation”, a déclaré Joseph Hunt, chef de projet pour le Spitzer Space Telescope, lors d’un événement télévisé de la NASA vers la fin de la mission le 22 janvier. Spitzer, a-t-il déclaré, sera mis dans une «attitude solaire» où il restera en permanence.

Il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire de «passiver» le vaisseau spatial comme un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre à la fin de leurs missions, ce qui implique généralement de décharger les batteries et de ventiler les propergols pour éliminer toutes les sources d’énergie qui pourraient provoquer une explosion qui créerait des débris qui, sur Terre orbite, serait un danger. “Il n’y a rien là-bas pour que Spitzer ne se précipite”, a-t-il déclaré.

Spitzer a été lancé en août 2003 sur une orbite autour du soleil qui amène progressivement le vaisseau spatial à s’éloigner de la Terre. La NASA a choisi cette orbite pour minimiser le rayonnement infrarouge de la Terre qui rendrait difficile pour le vaisseau spatial d’effectuer ses observations.

Au fil du temps, cependant, le vaisseau spatial a dérivé suffisamment loin de la Terre – il est maintenant à plus de 250 millions de kilomètres – qu’il est devenu de plus en plus difficile de faire fonctionner efficacement le vaisseau spatial.

«L’angle entre la Terre, le soleil et Spitzer fait qu’il est très difficile de pointer les panneaux solaires vers le soleil, de pointer l’antenne vers la Terre, de pointer le télescope où vous voulez qu’il regarde et d’empêcher le soleil de briller au mauvais endroit et réchauffer le télescope », a déclaré Paul Hertz, directeur de la division astrophysique de la NASA, lors d’une réunion du 23 janvier du Comité consultatif d’astronomie et d’astrophysique.

“Il n’y a pas de coupure stricte quant au moment où il n’est pas possible d’utiliser Spitzer”, a-t-il ajouté, notant que le télescope fonctionnait toujours bien. «Mais il devient de plus en plus difficile à utiliser et de plus en plus risqué.»

La NASA avait initialement prévu de fermer Spitzer au début de 2019, une décision prise lors du lancement du télescope spatial James Webb à l’automne 2018 et de permettre ainsi une transition. Lorsque la NASA a retardé le lancement de JWST jusqu’en 2021, l’agence a décidé d’étendre Spitzer, mais seulement jusqu’en 2020, citant les complications croissantes de l’exploitation du vaisseau spatial. “Dans un proche avenir, il serait devenu impossible de faire fonctionner Spitzer, nous avons donc prévu la fin de la mission”, a déclaré Hertz.

L’agence a toutefois envisagé de prolonger la mission en utilisant des fonds extérieurs. En 2017, les responsables de la NASA ont publié une demande d’informations cherchant à s’intéresser à la reprise des opérations Spitzer après une fin de mission alors prévue pour mars 2019. La NASA a déclaré plus tard qu’elle avait reçu deux propositions d’organisations intéressées, mais qui n’ont finalement pas pu trouver le financement nécessaire pour le faire fonctionner. Spitzer a coûté à la NASA 11,2 millions de dollars au cours de l’exercice 2018.

La NASA a annoncé en mai 2019 qu’elle mettrait fin à Spitzer le 30 janvier, annonçant alors une phase de «voyage final» de la mission. Le coût global de Spitzer, de son ouverture à sa fermeture, à la NASA est de 1,3 milliard de dollars, a déclaré Hertz lors de l’événement télévisé de la NASA du 22 janvier.

Spitzer a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Lorsque le vaisseau spatial a été lancé, sa mission principale n’était que de deux ans et demi. Le vaisseau spatial a épuisé son approvisionnement en liquide de refroidissement à l’hélium en 2009, mettant fin à certaines observations infrarouges, mais il a pu continuer à travailler à des longueurs d’onde infrarouges plus courtes.

La fin de Spitzer quitte la NASA sans télescope infrarouge spatial au moins jusqu’au lancement de JWST, suivi par le télescope d’enquête à champ large au milieu des années 2020. Cependant, Hertz a déclaré à la télévision de la NASA qu’il ne s’inquiétait d’aucune lacune dans les observations infrarouges. “Nous sommes bien placés pour continuer à étudier l’univers dans l’infrarouge, et l’écart d’une année ou deux n’est vraiment pas un problème.”

Bien que Spitzer soit placé en veille prolongée, Hunt a déclaré qu’il serait effectivement impossible de le rallumer à un moment donné. Cela s’explique en partie par la distance croissante de l’engin spatial par rapport à la Terre, a-t-il dit, mais une autre raison est qu’un système au sol personnalisé pour faire fonctionner Spitzer sera démonté après le 30 janvier. “Une fois ce système dissous, il est très difficile ou impossible de ressusciter », a-t-il dit.