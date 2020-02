La NASA s’associe à l’Australie pour une nouvelle poussée de robotique spatiale – .

Si les humains veulent une plus grande présence dans l’espace, nous devrons avoir une bonne aide des robots. C’est du moins ce sur quoi la NASA et l’Australie-Occidentale parient, et ils viennent d’accepter de s’associer à un nouveau centre de développement robotique qui commencera à travailler sur une technologie qui construira et contrôlera certains des matériels les plus avancés jamais envoyés dans l’espace.

Le projet fait partie de AROSE (Australian Remote Operations for Space and Earth), qui vise à être le centre de contrôle des systèmes robotiques déployés dans l’espace pour tout construire, des stations spatiales en orbite autour de la Lune aux structures sur la Lune et peut-être même sur Mars.

La nouvelle installation emploiera quelque 1 500 personnes lorsqu’elle sera enfin opérationnelle et il faudra environ cinq ans avant qu’elle ne soit prête à démarrer. Une fois terminé, il devrait jouer un rôle majeur dans les futures missions spatiales.

“Presque tout dans les nouvelles missions sur la Lune et sur Mars sera opéré à distance, donc le lancement de choses dans l’espace n’en est qu’une partie”, a déclaré Dave Kelly, ministre des Sciences, de l’Innovation et des TIC de WA, dans un communiqué.

“Vous voulez construire une nouvelle station spatiale en orbite autour de la lune, cela va se faire à distance, vous n’allez pas avoir 100 électriciens qui montent dans un vaisseau spatial vers la lune et mettent tous les écrous et boulons ensemble. Tout cela se fera à distance depuis la Terre. C’est pour cela que WA est un leader mondial. »

Lorsque nous imaginons un avenir où les humains explorent activement les planètes au-delà de la Terre, nous supposons que les humains seront les premières formes d’intelligence à arriver. En fait, il est beaucoup plus probable que les robots de notre propre création seront les premiers habitants de la planète rouge et peut-être même des mondes en dehors de notre système solaire.

Source de l’image: NASA / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.