La NASA se prépare pour un vol d’essai de longue durée de l’équipage commercial de SpaceX

WASHINGTON – La NASA tend de plus en plus à faire du vol d’essai en équipage de SpaceX vers la Station spatiale internationale une mission de longue durée, une décision qui pourrait apaiser les inquiétudes concernant le manque d’équipage sur la station plus tard cette année.

Le Johnson Space Center de la NASA a publié le 22 février des images des astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley s’entraînant pour leur prochaine mission Demo-2 à la station sur le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. Cela comprenait Behnken dans une combinaison spatiale, une formation pour les sorties dans le laboratoire de flottabilité neutre du centre, tandis que Hurley travaillait sur la formation en robotique.

Le grand jour approche: nous lançons à nouveau des astronautes dans l’espace depuis le sol américain. @Astro_Doug Hurley et @AstroBehnken ont poursuivi la formation @space_station et sortie dans l’espace cette semaine pour leur prochain vol sur la mission @SpaceX DM-2 @Commercial_Crew de la NASA. 🚀 #LaunchAmerica pic.twitter.com/Yr3vBcxQgo

«La semaine dernière, la NASA Johnson a inclus une formation en EVA et en robotique ainsi que des tests et une formation médicaux», a déclaré Hurley dans un tweet faisant référence à celui de JSC. «Nous avons également eu une journée de cours SpaceX ici à Houston. Je suis retourné en Californie la semaine prochaine. Plus de formation de Crew Dragon! “

Les plans originaux de la mission Demo-2, également connue sous le nom de DM-2, prévoyaient que le vol soit relativement court, ne passant pas plus de quelques semaines à la station. Ces derniers mois, cependant, les responsables de l’agence ont suggéré qu’ils pourraient prolonger la mission de plusieurs mois afin d’avoir plus d’astronautes sur la station. L’équipage de la station ne comptera que trois personnes, dont un astronaute de la NASA, Chris Cassidy, qui débutera vers la mi-avril.

“Nous pourrions envisager de faire de ce premier équipage un équipage de plus longue durée dans le but de tirer le maximum de capacités de la Station spatiale internationale”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d’une conférence de presse le 19 janvier après la réussite du vol. abandonner le test du vaisseau spatial Crew Dragon.

Afin de l’étendre, a-t-il dit, l’équipage aurait besoin d’une formation supplémentaire, comme pour les sorties dans l’espace. «Cela nous donne également la possibilité de faire des activités extravéhiculaires qui ne sont peut-être pas programmées pour le moment mais qui peuvent apparaître en fonction de ce qui se passe sur l’ISS», a-t-il déclaré. “Il est toujours préférable d’avoir plus d’équipage à bord pour faire ces activités plutôt que moins.”

Bridenstine a ajouté qu’aucune décision n’avait encore été prise et qu’une décision viendrait dans quelques semaines. La formation à la sortie dans l’espace de Behnken – qui a effectué six sorties dans l’espace lors de deux missions de navette spatiale en 2008 et 2010 – est la preuve que la NASA continue, à tout le moins, de conserver cette option, si elle n’a pas pris de décision.

Un ancien astronaute a déclaré qu’il pensait que la NASA avait déjà décidé de prolonger la mission Demo-2. Garrett Reisman, un ancien astronaute et employé de SpaceX qui est maintenant professeur à l’Université de Californie du Sud et conseiller de SpaceX, a déclaré le 23 février que Behnken et Hurley “étaient en formation pour une mission de longue durée en tant que membres d’équipage de l’ISS. Il s’agit d’un changement par rapport au plan d’origine pour faire un min. vol d’essai de durée, piloté par la NASA, doit équiper l’ISS. »

Un autre facteur dans toute décision d’étendre Demo-2 est le statut de l’autre véhicule d’équipage commercial, le CST-100 Starliner de Boeing. Ce véhicule a effectué un vol d’essai sans équipage en décembre, mais des problèmes logiciels pendant le vol, notamment un qui a raccourci la mission et empêché un amarrage à bord de l’ISS, ont soulevé la question de savoir si un deuxième vol d’essai sans équipage sera nécessaire. Une enquête sur ces problèmes est attendue pour la fin du mois.

Même si la NASA décide qu’un deuxième vol d’essai sans équipage de Starliner n’est pas nécessaire, un examen de l’ensemble du million de lignes de code du vaisseau spatial, et d’autres examens, est susceptible de retarder un vol d’essai en équipage du vaisseau spatial. La NASA et Boeing avaient précédemment convenu de faire de ce vol d’essai une mission de longue durée, les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann et l’astronaute de Boeing Chris Ferguson effectuant une formation à la station spatiale en plus de celle du Starliner lui-même.

La formation supplémentaire nécessaire pour une mission de longue durée pourrait retarder le lancement de la démo-2, bien qu’il ne soit pas clair de combien. Le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a déclaré lors de cette conférence de presse en janvier que, bien que le vaisseau spatial devrait être prêt au premier trimestre, des examens finaux et d’autres évaluations ont rendu probable que la mission aurait lieu au deuxième trimestre de cette année. Le vaisseau spatial Crew Dragon est arrivé en Floride plus tôt ce mois-ci pour les tests finaux et le lancement des activités d’intégration.

“Comme tous les astronautes de la NASA, nous serons prêts à répondre à tous les besoins de la Station spatiale au cours de notre visite”, a tweeté Behnken le 23 février en réponse aux photos d’entraînement du JSC. «Ces photos ne sont que quelques-unes des formations récentes pour le vol d’essai DM2 de la NASA et de SpaceX. Mais pour une raison quelconque, l’entretien ménager (notre plus grande compétence!) N’a pas fait la lumière… »