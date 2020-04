La NASA sélectionne des astronautes pour la mission Crew Dragon

WASHINGTON – La NASA a terminé l’équipage pour la première mission opérationnelle de l’équipage commercial SpaceX à la Station spatiale internationale, une mission qui n’inclura aucun cosmonaute russe après que les responsables de Roscosmos ont déclaré qu’ils ne voleraient pas sur ce qu’ils considèrent comme un véhicule non prouvé.

La NASA a annoncé le 31 mars qu’elle avait affecté l’astronaute vétéran Shannon Walker à la mission Crew-1 du SpaceX’s Crew Dragon, aux côtés de l’astronaute japonais Soichi Noguchi. Ils rejoindront les astronautes de la NASA Mike Hopkins et Vic Glover, qui ont été affectés à la mission en 2018.

Lorsque Hopkins et Glover ont été affectés au vol, la NASA a déclaré que les deux autres sièges du vaisseau spatial seraient occupés par les partenaires internationaux de la NASA. Cela inclut non seulement les partenaires de la NASA sur ce qui est connu comme le segment opérationnel américain de la station – Canada, Europe et Japon – mais aussi la Russie.

Les responsables de la NASA ont déclaré ces derniers mois que, même après l’entrée en service des véhicules de l’équipage commercial de SpaceX et Boeing, connus dans le jargon de l’agence sous le nom de US Crew Vehicles ou USCV, ils prévoyaient toujours de faire voler des astronautes américains sur le vaisseau spatial Soyouz en échange de vols de cosmonautes russes sur une équipe commerciale. véhicules, un concept appelé «équipages mixtes». Cela garantirait qu’en cas de problème avec un Soyouz ou un vaisseau spatial d’équipage commercial, il y aurait au moins un Américain et un Russe sur la station.

“Des discussions sont toujours en cours pour échanger des membres d’équipage sur les futurs vols de l’USCV et de Soyouz”, a déclaré l’ancien astronaute Tom Stafford lors d’une téléconférence du 30 mars avec le Comité consultatif de la Station spatiale internationale de la NASA, qu’il préside. «Cet échange assurerait le fonctionnement de l’ISS en cas d’anomalie sur le véhicule de l’équipage ou d’une anomalie qui obligerait le véhicule de l’équipage à retourner sur Terre plus tôt que prévu.»

Stafford a déclaré que les responsables russes, qui ont rencontré le comité de Stafford à Houston en décembre, étaient réticents à faire voler des cosmonautes sur ce qui était pour eux des véhicules non éprouvés. “La partie russe a noté qu’avant d’accepter le plan de l’équipage mixte, il fallait réussir les lancements de l’USCV”, a-t-il déclaré. “Roscosmos envisagera de participer après des lancements réussis, mais ne participera pas au premier lancement du véhicule.”

La première mission d’équipage commercial opérationnel ne sera pas le premier lancement du Crew Dragon. Ce véhicule a effectué un vol d’essai réussi sans équipage, Demo-1, en mars 2019. Il effectuera un vol d’essai en équipage, Demo-2, dès la seconde moitié du mois de mai avec les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à bord.

Le calendrier de Demo-2 tient pour le moment malgré une enquête en cours sur un arrêt prématuré du moteur sur le dernier lancement de Falcon 9 le 18 mars ainsi que la perte d’un article de test de Crew Dragon le 24 mars lorsqu’un test de parachute prévu a été abandonné. La NASA a réaffirmé ce calendrier dans une déclaration distincte le 31 mars concernant l’achèvement d’une série de simulations de la mission Demo-2 impliquant Behnken et Hurley.

Stafford a déclaré que les responsables de Roscosmos lors de cette réunion de décembre étaient préoccupés par le développement des véhicules d’équipage commerciaux. “La partie russe a soulevé plusieurs questions liées à la chronologie relativement compressée du déploiement normal de parachutistes, notant que le Soyouz déploie des parachutes à une altitude beaucoup plus élevée”, a-t-il déclaré après avoir discuté des tests de parachutisme par SpaceX. La conception mise à jour du parachute Mark 3, la NASA a noté dans un communiqué du 26 mars, avait terminé 24 tests à ce jour et était proche de la fin de son programme de tests.

Il y avait également des problèmes avec les parachutes du CST-100 Starliner de Boeing, qui, au moment de la réunion conjointe de décembre, avait récemment effectué un test d’abandon de la garniture où seulement deux des trois parachutes s’étaient déployés. Dans un vol orbital sans équipage plus tard dans le mois, le système de parachute de Starliner a fonctionné normalement malgré des problèmes avec d’autres aspects du vol.