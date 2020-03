La NASA sélectionne les finalistes pour la prochaine petite mission d’astrophysique

WASHINGTON – La NASA a sélectionné quatre finalistes pour la prochaine petite mission d’astrophysique de l’agence, comprenant des expériences avec des vaisseaux spatiaux et des stations spatiales internationales pour étudier un large éventail de phénomènes astronomiques.

La NASA a annoncé le 16 mars la sélection de deux missions Small Explorer, ou SMEX, et de deux missions d’opportunité plus petites pour complément d’étude. Les propositions de mission SMEX à grande échelle recevront chacune 2 millions de dollars pour des études de concept de neuf mois, et les missions d’opportunité 500 000 $ chacune pour des études similaires.

“Chacune de ces missions franchira les prochaines étapes dans certains des domaines les plus chauds de l’astrophysique aujourd’hui”, a déclaré Paul Hertz, directeur de la division astrophysique de la NASA, dans un communiqué. «Grâce aux récompenses scientifiques élevées pour les faibles montants, les missions Explorers ont réussi à combler les lacunes scientifiques de notre flotte actuelle d’observatoires spatiaux.»

L’une des missions SMEX est la caractérisation stellaire extrême-ultraviolette pour la physique et l’évolution de l’atmosphère (ESCAPE). Il étudiera les étoiles proches pour les éruptions ultraviolettes qui pourraient dépouiller l’atmosphère de toutes les planètes en orbite autour.

L’autre mission de SMEX est le spectromètre et imageur Compton (COSI). Il observera les rayons gamma des éléments radioactifs dans la Voie lactée pour mieux comprendre l’histoire des étoiles mourantes dans la galaxie, et étudiera également la production de rayons gamma à partir d’explosions cosmiques plus éloignées.

Parmi les missions d’opportunité, l’une est la mission d’imageur homologue ultraviolet à onde gravitationnelle. Il piloterait deux petits satellites pour balayer le ciel dans deux bandes ultraviolettes différentes, à la recherche de signatures d’événements d’ondes gravitationnelles provoquées par des étoiles à neutrons fusionnant entre elles ou avec un trou noir.

L’autre mission de l’opportunité est le Polarimètre à Rafale à Grande Zone, ou LEAP, une expérience qui serait montée sur l’ISS. Il étudierait la polarisation des rayons gamma dans les jets créés par des explosions stellaires de fusions d’étoiles à neutrons. Ce qui pourrait aider les astrophysiciens à déterminer le meilleur modèle pour leur formation.

La NASA prévoit de sélectionner jusqu’à deux missions d’ici l’automne 2021 pour un lancement au plus tard en mai 2025, selon un calendrier dans l’annonce des opportunités pour cette compétition l’année dernière. Les missions SMEX à grande échelle auront un plafond de coûts de 145 millions de dollars et les missions d’opportunité 75 millions de dollars.

Le programme SMEX fait partie du programme Explorers pour de petites missions d’astrophysique concurrentes qui remontent aux premières années de l’agence spatiale. La mission SMEX la plus récente sélectionnée pour le développement est l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), sélectionné par la NASA début 2017. Son lancement est prévu sur un Falcon 9 en 2021.