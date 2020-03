La NASA sélectionne les premières charges utiles scientifiques pour Lunar Gateway

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 12 mars qu’elle effectuerait deux expériences d’héliophysique et de météorologie spatiale sur la passerelle lunaire pour collecter des données afin d’aider les futures missions humaines sur la Lune et au-delà.

Les charges utiles sont les premières expériences scientifiques sélectionnées pour se rendre sur la passerelle lunaire, une installation à vocation humaine que la NASA prévoit de monter dans une orbite de halo presque rectiligne autour de la lune. La passerelle sera principalement utilisée comme zone de rassemblement pour les missions humaines sur la surface lunaire, mais la NASA a également promu son utilisation comme plate-forme pour des expériences scientifiques, y compris celles qui peuvent fonctionner même lorsque personne n’est à bord.

Une charge utile, fournie par la NASA, comprend une suite d’instruments qui surveilleront les conditions météorologiques spatiales. L’autre, de l’Agence spatiale européenne, y mesurera les conditions de rayonnement.

“En travaillant avec nos partenaires internationaux, en leur demandant quelles étaient leurs priorités pour voler à Gateway, nous avons commencé à remarquer quelques thèmes communs”, a déclaré Jacob Bleacher, responsable de l’exploration à la direction de la mission d’exploration et d’opérations humaines de la NASA, lors d’une réunion du 12 mars le comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA. La compréhension de l’environnement radiologique et des conditions météorologiques spatiales est apparue comme une priorité absolue.

Bleacher a décrit les deux charges utiles comme «complémentaires» dans leur capacité à caractériser plus complètement l’environnement de rayonnement spatial autour de la lune. «Ils représentent vraiment un partenariat solide entre les agences concernées», a-t-il déclaré.

L’instrument de la NASA en particulier est conçu non pas pour utiliser des composants avancés, mais plutôt ceux avec des niveaux de préparation de haute technologie (TRL) et qui peuvent être assemblés rapidement. «Ce sont des instruments à TRL élevé. Ils ont beaucoup d’héritage de vol », a déclaré Jamie Favors, directeur de programme à la division héliophysique de la NASA, lors de la réunion du comité scientifique. “Certains d’entre eux pourront être retirés de l’étagère et être prêts à aller très vite.”

La NASA, ni dans son annonce ni lors de la réunion, n’a divulgué le calendrier spécifique de développement de la charge utile au-delà de la nécessité d’être construit rapidement. Le premier module de passerelle, l’élément puissance et propulsion, devrait être lancé fin 2022.

“Nous comprenons qu’il s’agit d’un calendrier incroyablement optimiste et axé sur le succès”, a déclaré Nicola Fox, directeur de la division héliophysique de la NASA. “Nous prenons des risques sur notre capacité à livrer l’instrument, mais nous ne prendrions aucun risque sur ce que nous mettrions réellement sur la passerelle.”

La NASA, dans l’annonce, a souligné que les charges utiles soutiendront non seulement les futures missions en équipage d’Artemis sur la Lune, mais aussi les expéditions humaines ultérieures sur Mars, poursuivant un thème “lune sur Mars” qui a émergé dans les plans de la NASA. “L’utilisation de la passerelle comme plate-forme pour l’exploration robotique et humaine autour de la lune aidera à informer ce que nous faisons sur la surface lunaire et nous préparera pour notre prochain saut géant – l’exploration humaine de Mars”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA dans la déclaration. .