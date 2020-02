La NASA sélectionne quatre finalistes pour la prochaine mission Discovery

WASHINGTON – La NASA envisage des missions vers Vénus et deux lunes du système solaire externe comme les prochaines de sa gamme de missions de science planétaire Discovery.

La NASA a annoncé le 13 février qu’elle avait sélectionné quatre finalistes lors de la prochaine ronde du programme Discovery parmi un nombre non spécifié de propositions soumises l’été dernier. Chacune des propositions de mission recevra 3 millions de dollars pour ce que l’on appelle les études conceptuelles de la phase A, qui seront achevées en neuf mois. La NASA sélectionnera jusqu’à deux des missions à développer en 2021.

“Ces missions sélectionnées ont le potentiel de transformer notre compréhension de certains des mondes les plus actifs et les plus complexes du système solaire”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la NASA, dans une déclaration de l’agence sur les sélections.

Deux des finalistes se rendront à Vénus, une planète visitée pour la dernière fois par la NASA avec une mission dédiée par l’orbiteur Magellan au début des années 1990. La mission Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging Plus, ou DAVINCI +, comprend un orbiteur et une sonde qui descendraient à travers l’atmosphère dense de la planète pour mesurer sa composition. L’émissivité de Vénus, la radio-science, l’InSAR, la topographie et la spectroscopie, ou VERITAS, est un orbiteur de Vénus qui cartographierait la surface à l’aide d’un radar à ouverture synthétique et relierait également les émissions infrarouges de la surface aux caractéristiques géologiques.

Les deux autres missions proposées visent à étudier les lunes dans le système solaire externe. Io Volcano Observer (IVO) effectuerait une série de survols rapprochés d’Io, la plus profonde des quatre grandes lunes de Jupiter et le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, pour surveiller cette activité volcanique. Trident ferait un seul survol rapproché de Triton, la plus grande lune de Neptune, qui a des panaches en éruption de sa surface qui pourraient être liés à un océan souterrain.

Discovery est la gamme de missions de science planétaire à relativement faible coût de la NASA, moins coûteuse que New Frontiers ou un vaisseau spatial de classe phare. Les missions sélectionnées dans cette ronde du programme Discovery auraient un plafond de coûts, hors lancement et opérations, de 500 millions de dollars. Ces missions seraient lancées dans l’une des deux fenêtres, l’une de janvier 2025 à décembre 2026 et l’autre de juillet 2028 à décembre 2029.

Plus tôt dans le programme Discovery, la NASA a sélectionné une mission à la fois, mais lors de la précédente ronde du programme qui s’est terminée début 2017, elle a décidé d’en sélectionner deux. La NASA a réparti les compétitions en partie pour répondre au temps et aux dépenses que les scientifiques encourent à développer des propositions, tout en sélectionnant plusieurs missions à la fois pour maintenir en moyenne une mission tous les 24 mois.

Lors de ce dernier concours Discovery, les versions de DAVINCI + (alors connu sous le nom de DAVINCI) et VERITAS étaient deux des cinq finalistes. La NASA, cependant, a sélectionné deux missions d’astéroïdes, Lucy et Psyché, pour le développement, tout en fournissant un financement supplémentaire pour un troisième, NEOCam, pour soutenir le développement de son instrument de recherche d’objets proches de la Terre (NEO). Lucy et Psyché respectent le calendrier des lancements en octobre 2021 et 2022 respectivement, tandis que NEOCam est devenu la mission de surveillance NEO, une mission dirigée qui ne rivalisera pas avec d’autres missions scientifiques.

Suzanne Smrekar du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui était l’investigatrice principale de la précédente proposition de mission VERITAS, dirige à nouveau la nouvelle proposition VERITAS. DAVINCI + a comme enquêteur principal Jim Garvin du Goddard Space Flight Center de la NASA. Lori Glaze, qui a dirigé la précédente proposition de mission DAVINCI, est maintenant directrice de la division des sciences planétaires de la NASA.