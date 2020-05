La NASA sélectionne trois sociétés pour les prix du système d’atterrissage humain

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 30 avril qu’elle avait sélectionné trois sociétés pour commencer à travailler sur des conceptions pour les atterrisseurs lunaires humains, dont l’agence espère toujours qu’elle sera prête à faire atterrir des humains sur la lune d’ici la fin de 2024.

La NASA a sélectionné des équipes dirigées par Blue Origin, Dynetics et SpaceX pour des contrats d’étude de 10 mois pour le programme Human Landing System (HLS). La valeur combinée des bourses est de 967 millions de dollars.

“Ne nous y trompons pas: nous sommes maintenant sur la bonne voie”, a déclaré Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, lors d’une téléconférence avec les médias pour annoncer les récompenses, affirmant qu’il avait achevé les plans de la NASA dans le cadre du programme Artemis pour le retour des humains vers la Lune. «Il n’y a plus de pièces de puzzle à ajouter. Nous avons toutes les pièces dont nous avons besoin. “

Le prix le plus important a été décerné à l’équipe dirigée par Blue Origin, qui a reçu 579 millions de dollars. Cette soi-disant «équipe nationale», annoncée en octobre, comprend Draper, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Blue Origin développera le module de descente, basé sur sa conception d’atterrisseur Blue Moon, tandis que Lockheed fournit le module de montée, Northrop construit la phase de transfert et Draper développe l’avionique et les systèmes connexes.

Une équipe dirigée par Dynetics avec plus de 25 sous-traitants a reçu 253 millions de dollars. Dynetics a annoncé en janvier qu’elle avait soumissionné sur le programme HLS, avec Sierra Nevada Corporation comme l’un de ses partenaires. La conception Dynetics comprend un module unique capable à la fois de descendre à la surface et de remonter en orbite.

SpaceX a reçu le troisième prix HLS, évalué à 135 millions de dollars. SpaceX propose son véhicule Starship pour les atterrissages lunaires, qui serait lancé sur son booster Super Heavy et alimenté en orbite terrestre par d’autres véhicules Starship avant de partir pour la lune. SpaceX n’avait pas annoncé son intention de soumissionner sur le programme, refusant de répondre aux questions à son sujet dans le passé, bien que la société ait été largement répandue pour avoir soumis une offre.

Une proposition Dynetics pour un atterrisseur lunaire humain sélectionné pour une étude plus approfondie par la NASA. Crédits: Dynetics

Un concept d’atterrisseur par une «équipe nationale» dirigée par Blue Origin et comprenant Draper, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Crédit: Blue Origin

Les trois soumissionnaires retenus commenceront à travailler avec la NASA pour affiner leurs concepts, y compris la définition des exigences pour chaque atterrisseur. “Nous allons passer les trois premiers mois à comprendre les conceptions des lauréats”, a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable du programme HLS de la NASA. «C’est bien plus que de simples études. Cela va englober la conception approfondie, le développement et les achats à long terme pour chacun des lauréats. »

Ce travail conduira à un niveau de maturité pour chaque conception équivalent à une revue de conception préliminaire. La NASA prévoit de mener un «examen de continuation» d’ici la fin des études de 10 mois, a-t-elle déclaré, «afin que nous sachions, rapidement, qui, selon nous, a la meilleure chance de faire 2024».

L’atterrisseur le plus susceptible d’être prêt pour un atterrissage en 2024 ira de l’avant, mais la NASA a suggéré qu’une ou les deux autres sociétés pourraient être retenues pour développer des atterrisseurs mieux adaptés aux missions ultérieures où la NASA a mis l’accent sur la durabilité.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que l’atterrisseur sélectionné pour la mission 2024 n’utiliserait probablement pas la passerelle lunaire. “Nous pensons qu’arriver sur la lune d’ici 2024 ne nécessite pas la passerelle”, a-t-il déclaré, interrogé sur les commentaires antérieurs de responsables de l’agence, comme Loverro, qui laissaient entendre que la passerelle n’était pas sur le chemin critique. «La passerelle n’est pas requise pour cette mission 2024 et, en fait, j’irais jusqu’à dire qu’il est peu probable que nous l’utilisions pour la mission 2024.»

Bridenstine a ajouté que la NASA ne retirait pas officiellement la passerelle «de la table» pour cette mission initiale de 2024, et que la passerelle est «d’une importance critique» pour les phases ultérieures de l’exploration lunaire.

Aucune des trois sociétés n’a proposé d’utiliser le système de lancement spatial pour leurs atterrisseurs lunaires. Blue Origin a déclaré que son atterrisseur pouvait lancer soit sur son propre véhicule New Glenn, soit sur Vulcan de United Launch Alliance, tandis que Dynetics avait établi Vulcan et SpaceX son propre booster Super Heavy pour Starship. Bridenstine a déclaré que le SLS sera toujours utilisé pour lancer le vaisseau spatial Orion en équipage sur l’orbite lunaire, où il accostera avec la passerelle ou directement avec l’atterrisseur sélectionné.

La NASA a déclaré que sa proposition de budget publiée en février était suffisante pour financer le développement des systèmes d’atterrisseur HLS, ainsi que le reste de l’architecture Artemis nécessaire pour un atterrissage en 2024. Bridenstine a déclaré qu’il avait rencontré des membres du Congrès des deux parties ces derniers jours au sujet des prochains prix HLS et qu’il avait trouvé un large soutien pour l’effort.

“Ils ont tous été très favorables à l’effort pour arriver sur la lune”, a-t-il déclaré. “Nous avons une demande de budget qui reflète cette priorité budgétaire et je n’ai entendu personne suggérer qu’en raison de la pandémie de coronavirus, nous allons devoir réduire la NASA.”

On ne sait pas, cependant, quand et comment le Congrès donnera suite à cette demande de budget, ou si la NASA consacrera une grande partie ou la totalité de l’exercice 2021 à une résolution continue qui financerait l’agence aux niveaux de 2020 et la priverait du financement supplémentaire nécessaire pour Artemis. Bridenstine a noté que, si le Congrès adopte un nouveau plan de dépenses de relance axé sur les infrastructures dans le cadre de sa réponse à la pandémie, il espère que la NASA fera partie de ce projet de loi.

Boeing, qui a annoncé en novembre avoir proposé un système d’atterrisseur lunaire qui pourrait être lancé en une seule pièce sur le SLS, était particulièrement absent des gagnants. Les responsables de la NASA lors de l’appel ont refusé d’indiquer pourquoi Boeing n’avait pas été sélectionné ou s’il avait reçu d’autres propositions, affirmant que cela serait inclus dans une déclaration de sélection de la source.

Cette déclaration de sélection de la source, publiée sur un site d’approvisionnement le 30 avril, a confirmé que Boeing avait soumis une proposition – avec une autre société inconnue auparavant, Vivace – mais n’a fourni aucune explication de la raison pour laquelle elle n’a pas été sélectionnée.

“Bien que Boeing soit déçu de ne pas avoir été sélectionné pour HLS, nous restons concentrés sur la livraison de nos éléments du système de lancement spatial de la NASA, la fusée qui emmènera les Américains sur la Lune et sur Mars”, a déclaré le porte-parole de Boeing, Jerry Drelling, dans un communiqué à SpaceNews.