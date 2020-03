La NASA suspend ses travaux sur le télescope spatial James Webb en raison de la pandémie de COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le télescope spatial James Webb (JWST), dont le retard est chronique, envisage un autre revers, mais cette fois, il est complètement hors de contrôle de la NASA. L’agence a annoncé qu’elle suspendrait immédiatement les travaux sur le télescope en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le lancement est toujours dans les livres depuis environ un an, mais tout retard retardera probablement le lancement. Cela remet également en question la chronologie d’autres projets comme le rover Persévérance Mars.

Les premiers indices d’un nouveau retard sont survenus lors d’une réunion publique numérique de vendredi avec la Direction de la mission scientifique. L’objectif déclaré de cet événement était de répondre aux questions sur le prochain budget de la NASA, qui entrera en vigueur en octobre prochain. Cependant, les questions sur le coronavirus ont tout naturellement dominé le débat.

L’administrateur associé de la NASA, Thomas Zurbuchen, a expliqué lors de la discussion ouverte que tous les efforts de la NASA étaient affectés, certains plus que d’autres. Les travaux de planification et de développement peuvent encore se faire à distance, mais pas physiquement la construction et les essais de vaisseaux spatiaux. À l’époque, Zurbuchen a déclaré que l’agence avait déjà réduit le personnel du télescope spatial James Webb. Plusieurs heures après cet événement, la NASA a annoncé qu’elle suspendait tout travail sur le JWST.

Ce télescope est à un certain stade de développement depuis le milieu des années 90. La NASA espérait initialement construire le successeur de Hubble pour environ 1,6 milliard de dollars, mais le coût a depuis grimpé à près de 10 milliards de dollars. Un autre retard augmentera très probablement le coût et pourrait encore retarder la date de lancement. Même sans la pandémie, un rapport du Government Accountability Office de janvier estimait à seulement 12% les chances que le télescope spatial James Webb fasse sa fenêtre de lancement actuelle.

Le coronavirus pourrait également avoir un impact sur le prochain rover de Mars. Le rover Perseverance récemment nommé attend toujours l’assemblage final et les tests. La NASA n’a fait aucune annonce spécifique à propos de ce projet, mais Zurbuchen a noté que “les équipes font franchement le travail des héros pour nous garder sur la bonne voie”.

Si la persévérance prend du retard, le retard pourrait être substantiel. La NASA vise cet été pour son lancement, car c’est à ce moment-là que la Terre et Mars passeront près l’une de l’autre. Même un petit retard pourrait forcer la NASA à retarder le lancement jusqu’en 2022, lorsque les planètes seront à nouveau alignées. C’est ce que l’ESA a dû faire récemment avec la mission ExoMars.

