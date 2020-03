La NASA transfère les communications des engins spatiaux à l’industrie

La NASA s’apprête à confier au secteur privé une grande partie du travail de communication avec les engins spatiaux sur la Terre et sur l’orbite lunaire.

«Il s’agit d’une occasion de promouvoir l’industrie américaine, d’améliorer potentiellement le coût du service et de permettre à la NASA de concentrer son énergie et de se concentrer sur des capacités avancées qui ne sont pas encore disponibles sur le marché commercial», Badri Younes, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour les communications spatiales et la navigation, a déclaré par e-mail.

La NASA s’appuie déjà sur des stations terrestres commerciales et universitaires pour assurer 67% des communications et du suivi de son réseau proche de la Terre, qui prend en charge les missions suborbitales et orbitales ainsi que les lancements de fusées et les opérations par satellite aux points de Lagrange.

“Les efforts pour augmenter ce pourcentage d’ici la fin de 2020 sont déjà en cours”, a déclaré Younes.

La NASA a 10 satellites TDRSS en orbite. La plus ancienne a été lancée en 1988. La plus jeune a été lancée en 2017. Crédit: NASA

La NASA se tournera également vers des partenaires pour aider à communiquer avec les vaisseaux spatiaux dans le cadre du programme Artemis lié à la lune.

«Des antennes commerciales ou appartenant à l’État de 18 mètres supplémentaires seront déployées pour répondre aux besoins du programme Artemis», a déclaré Younes. “Un futur réseau de relais lunaire est à l’étude pour soutenir la présence humaine prolongée sur la Lune.”

En outre, la NASA sollicite l’aide de l’industrie pour remplacer le réseau spatial, qui fournit des communications pour plus de 40 missions, y compris la Station spatiale internationale par le biais de satellites de suivi et de relais de données (TDRS) appartenant au gouvernement et de stations au sol associées.

“Bien que le système TDRS soit un bon investissement que le gouvernement ait fait, pour l’avenir, nous envisageons des alternatives commerciales”, a déclaré Ted Sobchak, chef de projet NASA Space Network.

La NASA prévoit une campagne en plusieurs étapes pour encourager le développement de réseaux de relais spatiaux commerciaux avant que le vaisseau spatial TDRS actuel n’atteigne la fin de sa vie.

“Sur la base des performances passées des engins spatiaux, la nouvelle génération de TDRS restera opérationnelle bien dans les années 2030”, a déclaré Younes.

La campagne de la NASA pour remplacer le réseau spatial commence par un partage d’informations entre la NASA et l’industrie, “suivi de démonstrations en orbite et enfin de la transition de services viables en opérations”, a déclaré Younes. «L’approche permettra aux nouvelles missions de la NASA d’accéder aux services de relais par satellite fournis dans le commerce pendant que le TDRS est lentement retiré.»

En organisant un concours et en organisant une série de démonstrations, la NASA veut «garantir que les fournisseurs établis et les nouveaux entrants aient la possibilité de prouver et d’offrir leurs services», a déclaré Younes. «L’objectif final est de créer un environnement compétitif, multi-joueurs et multi-réseaux.»

Le fait d’avoir un groupe diversifié de fournisseurs offrant des services de communication aidera la NASA à atteindre son objectif principal: “assurer la continuité des services de communication à ses missions actuelles et futures”, a déclaré Younes. «Les missions de la NASA peuvent durer des décennies, et le recours à un seul fournisseur commercial présente des risques qui peuvent être inacceptables.»

Badri Younes, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour les communications spatiales et la navigation. Crédit: NASA

L’agence spatiale prévoit de créer “un réseau de réseaux interopérables, dans lequel les missions des utilisateurs pourraient se déplacer entre plusieurs fournisseurs, semblable au modèle cellulaire terrestre actuel”, a déclaré Younes. «La NASA est impatiente de voir les entreprises existantes et nouvelles relever le défi technique posé par les services de communication par relais satellite et attend avec impatience que ces services répondent aux besoins changeants de la mission de la NASA.»

Pour l’instant, l’effort de remplacement du réseau spatial s’appelle le programme des services de communication. Il peut être renommé pour éviter toute confusion avec des programmes du même nom, a déclaré Younes, qui dirige le bureau des communications spatiales et de la navigation au siège de la NASA.

Dans son plan budgétaire envoyé au Congrès en février, la NASA a demandé 23,4 millions de dollars en 2021 pour le CSP, suivie de 42 millions de dollars en 2022, 51,2 millions de dollars en 2023 et 58,9 millions de dollars en 2024 et 2025.

Les premiers contrats d’étude pour les réseaux de relais commerciaux ont été accordés à certaines des plus grandes sociétés aérospatiales du pays. La NASA a octroyé un total d’environ 4 millions de dollars en 2019 à huit entreprises pour mener des études de cinq mois sur les réseaux de communication dotés de capacités de communication optique et de relais de données radiofréquence. Les gagnants des contrats de partenariat et d’étude des services spatiaux étaient Atlas Space Operations, Boeing, Eutelsat America Corporation, General Dynamics Mission Systems, Intelsat General Communications, Maxar Technologies, Northrop Grumman et SpaceX.

D’autres entreprises investissent dans des réseaux de relais de données pour répondre à l’augmentation du trafic spatial.

“Avec la forte augmentation des vaisseaux spatiaux à l’horizon, nous devons plus que jamais évoluer vers un état d’esprit toujours connecté de l’Internet des objets dans l’espace”, a déclaré Brian Barnett, PDG de Solstar Space, une startup du Nouveau-Mexique cherchant à créer un «Space Wide Web».

Le transmetteur spatial Schmitt de Solstar, un émetteur-récepteur, relaie les messages entre le vaisseau spatial et le sol via des satellites de communication commerciaux en orbite géostationnaire. Solstar a testé l’appareil en avril et juillet 2018 à bord du New Shepard de Blue Origin, envoyant les premiers tweets depuis l’espace.

“Nous exploitons l’infrastructure spatiale de nouvelles façons et adoptons de nouvelles technologies pour concevoir des solutions de télécommunications innovantes qui ouvrent de nouvelles stratégies d’exploitation pour les engins spatiaux et les charges utiles”, a déclaré Barnett.

Concept d’artiste d’un satellite TDRS de troisième génération construit par Boeing. Crédits: Boeing

Un produit similaire est proposé par Addvalue Innovation, une filiale d’Addvalue Technologies de Singapour.

Le système de relais de données intersatellites d’Addvalue envoie des données via la constellation de la bande L d’Inmarsat. Addvalue et Inmarsat ont créé un réseau de communications commerciales qui offre aux opérateurs de satellites des «communications à la demande et ininterrompues» avec des satellites en orbite terrestre basse, a déclaré Tan Khai Pang, chef de la technologie et chef de l’exploitation d’Addvalue.

Le dernier concurrent à pénétrer ce marché est EOS Defence Systems USA, une filiale d’Electro Optic Systems Holdings Ltd. d’Australie. Au lieu de s’appuyer sur les satellites géostationnaires existants pour le relais de données, EOS prévoit de créer un réseau de communication avec la licence de spectre obtenue à l’origine par Audacy, une startup de la Silicon Valley qui prévoyait d’envoyer trois satellites relais de communication en orbite terrestre moyenne. Audacy a fermé ses portes en 2019 après avoir échoué à réunir suffisamment de fonds.

Si EOS obtient l’approbation de la Federal Communications Commission et de la Commission des investissements étrangers aux États-Unis, il reprendra la licence et les actifs d’Audacy et commencera à offrir des services à partir de satellites en orbite d’ici 2024, a déclaré John Berry, président d’EOS Defence Systems et ancien Ambassadeur américain en Australie.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 16 mars 2020 du magazine SpaceNews.