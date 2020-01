La NASA travaille à réparer Voyager 2 à 11,5 milliards de kilomètres

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les sondes jumelles Voyager de la NASA sont en mission d’exploration depuis des décennies, et elles ont admirablement performé. Les deux sondes ont maintenant quitté le système solaire, fournissant les premières mesures directes de l’univers en dehors de notre petit coin. Faire fonctionner une sonde spatiale de 42 ans n’est cependant pas une mince affaire. Les ingénieurs s’efforcent de rétablir le fonctionnement normal de Voyager 2 après que les routines automatisées de protection contre les pannes ont éteint les instruments scientifiques de la sonde.

Alors que Voyager 2 a été la première des deux sondes à quitter la Terre en 1977, il a fallu un parcours plus détourné du système solaire. Il reste le seul vaisseau spatial à visiter Saturne et Neptune, ce qui l’a empêché d’atteindre le milieu interstellaire jusqu’en 2018. Voyager 1, en revanche, a quitté le système solaire en 2012.

Le premier signe de problème est survenu le 25 janvier lorsque le vaisseau spatial n’a pas exécuté une manœuvre prévue pour calibrer son instrument de champ magnétique. Voyager 2 est resté en contact avec la Terre, mais ses instruments scientifiques se sont arrêtés après l’échec de la manœuvre. Après avoir étudié la télémétrie de la sonde, l’équipe a déterminé que la rotation manquée laissait fonctionner deux systèmes à haute puissance en même temps. Cet état nécessiterait plus de puissance que la sonde, de sorte que la protection contre les pannes s’est déclenchée pour désactiver les systèmes non essentiels.

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a équipé Voyager 2 d’un générateur thermoélectrique à radio-isotopes (RTG) pour l’alimentation car il est trop éloigné du soleil pour que les panneaux solaires soient efficaces. Ce type de source d’alimentation, le même que celui utilisé sur le rover Curiosity Mars, fournit une alimentation constante, mais sa puissance diminue un peu chaque année à mesure que le carburant plutonium se désintègre. Les ingénieurs ont progressivement réduit les besoins en énergie de la sonde au fil des ans. Par exemple, ils ont désactivé le réchauffeur de l’instrument du sous-système de rayons cosmiques pour économiser de l’énergie. Cet instrument a cependant continué de fonctionner.

Avec une parfaite compréhension du problème, le personnel du JPL a pu réactiver la suite scientifique hier (28 janvier) en désactivant l’un des sous-systèmes haute puissance. L’équipe travaille actuellement à rétablir les opérations normales, mais cela prendra un certain temps. C’est une machine des années 70 après tout, et elle est à 11,5 milliards de kilomètres. Chaque commande met 17 heures pour atteindre Voyager 2 et la confirmation prend 17 heures pour revenir. Donc, c’est presque un jour et demi juste pour savoir si une commande a fait ce qu’elle était censée faire. Malgré les difficultés, les sondes Voyager restent des outils essentiels dans notre étude de l’espace lointain.

