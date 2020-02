La NASA tue l’un de ses satellites les plus fiables – .

Avec autant de pièces de matériel de haute technologie à sa disposition, il est facile d’oublier que certaines des machines les plus impressionnantes de la NASA vieillissent rapidement. Le télescope spatial Spitzer est l’une de ces machines, et après plus de 16 longues années dans l’espace, le fidèle vaisseau spatial est enfin à la retraite.

La NASA a annoncé jeudi que Spitzer avait officiellement été placé en mode sans échec, interrompant efficacement toutes les observations scientifiques. C’était la dernière étape vers le déclassement du vaisseau spatial, et le directeur de projet de Spitzer, Joseph Hunt, a fait la déclaration finale que la mission était terminée.

La mission Spitzer devait à l’origine durer environ 2,5 ans avec la possibilité de la prolonger à cinq ans. Une fois qu’il est devenu clair que Spitzer était encore capable d’offrir de superbes aperçus d’objets distants dans l’espace, la NASA a continué d’étendre la mission. En fait, la seule raison pour laquelle le projet Spitzer touche à sa fin est qu’il est tellement éloigné de la Terre qu’il est difficile de maintenir le vaisseau spatial sous tension.

Spitzer n’orbite pas la Terre, mais plutôt le Soleil. Il se déplace sur un chemin similaire à la Terre, mais il ne se déplace pas aussi vite, ce qui signifie que la Terre la dépasse constamment. Cela n’a pas été un problème pendant de nombreuses années, car Spitzer pouvait faire ses observations puis tourner et diriger son antenne vers la Terre pour renvoyer ses données à la maison.

Cependant, de nos jours, le vaisseau spatial est si loin de la Terre qu’il a très peu de temps pour transmettre des données avant de devoir faire demi-tour et recueillir l’énergie de la lumière du soleil sur ses panneaux solaires. Avec son efficacité proche de zéro, la NASA a décidé qu’il était enfin temps de débrancher la prise et de laisser Spitzer reposer dans la paix cosmique.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

