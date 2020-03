La NASA va enfin révéler le nom du rover Mars 2020 – .

La mission Mars 2020 de la NASA va être historique à bien des égards, et comme c’est souvent le cas pour les missions de haut niveau, l’agence spatiale a fait de son mieux pour impliquer le public. Un concours pour nommer le rover Mars 2020 est en cours depuis des mois, avec des soumissions d’étudiants de la maternelle à la 12e année passant par plusieurs rondes de jugement avant d’être limitées à une poignée de candidats potentiels.

Maintenant que le lancement de la mission approche à grands pas, la NASA est enfin prête à annoncer le vainqueur du concours et le nom du brillant rover de Mars. C’est un gros problème, donc la NASA met tout en œuvre pour accueillir un événement en direct sur la chaîne de streaming de la NASA le jeudi 5 mars.

Le concours a généré plus de 28 000 inscriptions. Chaque entrée comprenait un nom proposé ainsi qu’un bref essai expliquant pourquoi l’élève croyait que le nom était approprié et convenait à la mission. Quelque 4 700 juges bénévoles ont contribué à réduire le nombre d’entrées à seulement 155, et un deuxième tour de jugement a abouti à seulement neuf finalistes. Ces neuf finalistes ont ensuite été votés par le public, et la NASA a comptabilisé les votes et sélectionné le vainqueur.

Voici les neuf finalistes et leurs noms proposés:

Endurance, K-4, Oliver Jacobs de Virginie

Tenacity, K-4, Eamon Reilly de Pennsylvanie

Promesse, K-4, Amira Shanshiry du Massachusetts

Persévérance, 5-8, Alexander Mather de Virginie

Vision, 5-8, Hadley Green du Mississippi

Clarté, 5-8, Nora Benitez de Californie

Ingéniosité, 9-12, Vaneeza Rupani de l’Alabama

Fortitude, 9-12, Anthony Yoon de l’Oklahoma

Courage, 9-12, Tori Gray de Louisiane

L’annonce du gagnant sera diffusée en direct sur tous les différents comptes de streaming de la NASA, dont Facebook, Twitter et YouTube. Vous pouvez également regarder l’événement en direct sur le site Web de NASA TV. L’événement aura lieu le jeudi 5 mars à partir de 13 h 30. EST.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

