La NASA va permettre aux chercheurs de voler sur des véhicules commerciaux suborbitaux

WASHINGTON – La NASA prévoit pour la première fois de permettre aux chercheurs de voler avec leurs charges utiles sur des véhicules commerciaux suborbitaux, mettant ainsi fin à des années de débat et de délibération.

La NASA a publié le 29 janvier un avant-projet de sollicitation de charges utiles pour son programme Flight Opportunities, qui prévoit des trajets pour de telles charges sur des ballons à haute altitude, des vols d’avions paraboliques et des véhicules commerciaux suborbitaux. Cela comprend les engins spatiaux suborbitaux réutilisables actuellement testés en vol par Blue Origin et Virgin Galactic.

Dans le passé, les chercheurs pouvaient proposer des charges utiles volantes sur New Shepard de Blue Origin ou SpaceShipTwo de Virgin Galactic, mais les charges utiles devaient être automatisées. Dans le projet de sollicitation, les chercheurs peuvent, pour la première fois, proposer de voler avec leurs charges utiles sur ces véhicules.

«Les participants aux vols spatiaux humains dans ces missions sont de plus en plus viables et en cours de démonstration», a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la NASA pour les technologies spatiales, lors d’une conférence le 29 janvier à la 23e conférence annuelle sur le transport spatial commercial, annonçant ici des plans pour permettre aux chercheurs de voler avec leur charges utiles.

Selon le projet de demande de soumissions, les charges utiles de recherche, quel que soit le véhicule, devraient se diviser en deux catégories. L’une concerne les recherches liées aux plans d’exploration lunaire de la NASA et soutenant l’activité commerciale au-delà de l’orbite terrestre. L’autre est destiné à la recherche liée aux applications commerciales suborbitales et à la commercialisation de l’orbite terrestre basse. Les chercheurs peuvent demander jusqu’à 650 000 $ pour des projets de la première catégorie et 450 000 $ pour ceux de l’autre catégorie.

Les chercheurs cherchant à voler avec leurs charges devraient accepter les dispositions du «consentement éclairé» de la loi fédérale actuelle sur les vols spatiaux suborbitaux commerciaux, où ceux qui volent sur de tels véhicules reconnaissent que ces véhicules n’ont pas été certifiés sûrs par la Federal Aviation Administration. «La NASA n’est pas responsable de la sécurité des vols suborbitaux effectués dans le cadre de cette sollicitation», précise le projet de sollicitation.

Le projet exige également que les véhicules aient des antécédents de vols. L’invitation indique que, pour ceux avec des participants au vol spatial à bord, il ne peut y avoir plus d’un accident de lancement ou de rentrée au cours des 14 derniers vols de ce véhicule particulier.

L’idée de permettre aux chercheurs de voler avec leurs charges utiles n’est pas nouvelle. “Nous avons essayé de travailler assez dur avec cette communauté, donc il est à espérer que ce ne soit pas le cas pour ceux qui sont vivement intéressés par cette communauté, ce n’est pas une grande surprise”, a déclaré Reuter.

En 2013, Lori Garver, à l’époque administrateur adjoint de la NASA, a annoncé lors d’une conférence de recherche suborbitale que l’agence lèverait les interdictions sur les personnes volant avec leurs charges utiles. Cependant, la NASA a retardé la mise en œuvre de ce plan pendant des années, en partie parce que Garver a quitté la NASA peu de temps après son annonce et également en raison de retards dans le développement de véhicules commerciaux suborbitaux avec équipage.

Le prédécesseur de Reuter en tant qu’administrateur associé pour la technologie spatiale, Steve Jurczyk, a rouvert la porte aux chercheurs en vol sur des véhicules suborbitaux fin 2017 lors d’une autre conférence de recherche suborbitale. Il a ensuite déclaré que la NASA envisagerait d’appliquer les mêmes approches aux véhicules suborbitaux que pour les vols d’avions paraboliques, où l’agence a longtemps autorisé les chercheurs à voler avec leurs charges utiles.

Ni Blue Origin ni Virgin Galactic ne font voler des gens à des fins commerciales, qu’il s’agisse de chercheurs ou de touristes, mais s’attendent à le faire dans un avenir proche. Virgin Galactic a déjà annoncé son intention de commencer des vols commerciaux d’ici cet été, après une dernière série de vols d’essai de son véhicule SpaceShipTwo au Spaceport America au Nouveau-Mexique.

«Nous sommes impatients de voler avec des humains cette année», a déclaré Clay Mowry, vice-président des ventes mondiales, du marketing et de l’expérience client chez Blue Origin, lors d’une table ronde le 29 janvier à la conférence sur le transport spatial commercial. «Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons quelques vols d’essai devant nous ici, mais nous sommes ravis de l’opportunité de voler des humains cette année. “

D’autres agences gouvernementales en dehors des États-Unis ont déjà annoncé leur intention de faire voler des chercheurs sur des véhicules suborbitaux. En octobre, l’armée de l’air italienne a signé un accord avec Virgin Galactic pour un vol de recherche dédié à SpaceShipTwo qui comprendra également trois personnes.

L’annonce de la NASA Flight Opportunities a été saluée par les partisans de la recherche suborbitale. “Nous pensions depuis longtemps que la NASA devrait adopter cela”, a déclaré Alan Stern, vice-président de la division des sciences et de l’ingénierie spatiales du Southwest Research Institute, lors d’une conférence le 30 janvier à la conférence. “Je ne pourrais pas être plus excité.”

Stern a déclaré que le fait que les chercheurs volent avec leurs charges utiles élimine le besoin de les automatiser, ce qui à son tour peut rendre ces charges utiles moins coûteuses et plus fiables. Concernant les risques de tels vols, il a noté que les scientifiques de nombreux domaines sont habitués à travailler dans des conditions extrêmes et dangereuses.

La NASA sollicite des commentaires sur le projet de sollicitation jusqu’au 14 février et prévoit de publier une version finale d’ici la fin du mois. “Je m’attends à ce que les chercheurs soient sélectionnés par la NASA pour voler sur des vols spatiaux avec leurs expériences avant la fin de l’année”, a prédit Stern.