La NASA va ramener des morceaux de Mars sur Terre – .

La mission Mars 2020 de la NASA va certainement faire partie des records. Le rover envoyé sur la planète rouge est capable de tâches qu’aucune autre machine sur Mars ne peut effectuer, ce qui signifie que de nombreuses années de découvertes passionnantes nous attendent.

Cependant, l’une des choses les plus excitantes que le rover Mars 2020 fera pendant sa mission ne portera pas ses fruits, pour ainsi dire, bien plus tard. Le rover va collecter des échantillons du sol martien que la NASA ramènera éventuellement sur Terre pour étudier en personne, et ce sera vraiment incroyable.

Dans une nouvelle vidéo publiée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, nous obtenons un aperçu de la construction en cours du rover Mars 2020 ainsi qu’un examen approfondi des systèmes qui lui permettront de recueillir des échantillons de sol et de les préparer à être prélevés. par des missions ultérieures.

Le rover saisira les échantillons à divers endroits sur la surface et, une fois qu’il en aura suffisamment collecté, il les déposera en un seul endroit. Les missions ultérieures arriveront sur le lieu de dépôt des échantillons, prépareront les échantillons pour un retour sur Terre et les lanceront dans l’espace. Pendant ce temps, un lancement en 2026 enverra un nouvel orbiteur Mars vers la planète où il prélèvera les échantillons et les tirera vers la Terre.

C’est un plan incroyablement complexe et complexe, mais la NASA et l’Agence spatiale européenne sont convaincues qu’il peut être accompli. S’ils réussissent, les scientifiques de la Terre auront enfin la possibilité d’étudier en personne le matériau de la surface de Mars, ce qui pourrait signifier des secrets encore plus excitants qui ne demandent qu’à être débloqués.

La mission Mars 2020 démarre officiellement cet été, avec le lancement du rover Mars 2020. Il arrivera sur Mars au début de 2021, et c’est là que le plaisir commencera vraiment.

