La NASA va tirer des lasers sur la Lune dans l’espoir de trouver de l’eau – .

La NASA enverra une «lampe de poche lunaire» pour éclairer les cratères et les dépressions ombragés du pôle sud de la Lune.

L’agence spatiale espère trouver de la glace d’eau cachée dans ces zones sombres en permanence.

Les futures missions en équipage sur la Lune pourraient utiliser cette glace comme une ressource, permettant des séjours prolongés.

La NASA est déterminée à renvoyer les humains sur la Lune le plus tôt possible. La première mission en équipage du programme Artemis devrait débuter d’ici 2024. Maintenant, il y a beaucoup de raisons de penser que cette date sera considérablement retardée, mais pour l’instant, supposons que tout s’aligne correctement et que la NASA le retire.

La NASA se prépare pour ce scénario exact, bien sûr, mais amener les humains sur la Lune n’est vraiment qu’une partie d’un défi beaucoup plus vaste. Comme l’explique l’agence spatiale dans un nouveau billet de blog, elle travaille sur quelque chose qu’elle appelle la lampe de poche lunaire, qui est en fait un minuscule satellite équipé d’un puissant laser qui va scanner la surface lunaire à la recherche de matériaux précieux, comme la glace d’eau.

Les voyageurs spatiaux qui arrivent sur la Lune auront besoin de quelque chose à boire. Pour les missions à court terme, l’eau sera évidemment apportée, recyclée et tout ira bien, mais dans un avenir où les humains passeront beaucoup de temps à la surface, trouver de nouvelles sources d’eau serait un énorme plus.

La bonne nouvelle est que nous savons qu’il y a de la glace d’eau sur la Lune grâce aux observations précédentes, mais nous soupçonnons que d’autres peuvent se cacher dans des endroits que nous ne pouvons pas voir. Au fond des cratères ombragés qui ne sont jamais touchés par la lumière du soleil, d’énormes réserves d’eau sous forme de glace peuvent être cachées. Récolter cette glace et l’utiliser pour garder les voyageurs spatiaux en vie semble être une belle idée.

“Bien que nous ayons une assez bonne idée qu’il y a de la glace à l’intérieur des cratères les plus froids et les plus sombres de la Lune, les mesures précédentes ont été un peu ambiguë”, a déclaré Barbara Cohen du Goddard Space Flight Center de la NASA dans un communiqué. “Scientifiquement, c’est bien, mais si nous prévoyons d’envoyer des astronautes là-bas pour déterrer la glace et la boire, nous devons être sûrs qu’elle existe.”

La mission de la lampe de poche lunaire durera environ deux mois. Pendant ce temps, il naviguera sur la surface lunaire et fera briller les lasers dans les cratères et les dépressions près du pôle sud de la Lune qui sont normalement cachés. Le faisceau abattu par le vaisseau spatial sera capable de révéler quel type de glace est là, ou s’il n’y a pas de glace du tout.

«Nous serons également en mesure de comparer les données de la lampe de poche lunaire avec les excellentes données que nous avons déjà d’autres missions en orbite lunaire pour voir s’il existe des corrélations dans les signatures de la glace d’eau, nous donnant ainsi une vue globale de la distribution de la glace de surface», Dit Cohen.

