La NASA veut vous payer 30 000 $ pour concevoir de minuscules charges utiles pour la Lune – .

La NASA a besoin de nouvelles conceptions pour les charges utiles de rover de la taille d’une pinte qu’elle peut envoyer à la Lune.

L’agence spatiale veut du matériel miniaturisé capable de parcourir la surface lunaire pour trouver des ressources comme l’eau, le fer et le méthane.

La date limite pour soumettre votre concept est le 8 juin.

La NASA retourne sur la Lune et elle le fait le plus tôt possible. Les missions Artemis verront finalement les astronautes revenir à la surface lunaire – si cela se produira d’ici 2024, comme prévu, est une supposition de personne – mais de minuscules machines de haute technologie seront également une grande partie des efforts de l’agence pour explorer le voisin amical de la Terre.

Maintenant, alors que la NASA se prépare et se prépare pour les missions qui soutiendront l’exploration et la découverte humaines sur la Lune, elle vous demande votre aide pour concevoir des charges utiles scientifiques de la taille d’une pinte qui feront de ces nouvelles aventures un succès.

La NASA prévoit d’envoyer de petits rovers à la surface lunaire qui mèneront la science et réaliseront des objectifs à l’appui des objectifs primordiaux de la mission. Cependant, parce que la technologie de rover existante est si grande à grande échelle, les charges utiles scientifiques qu’ils transportent sont tout simplement trop grandes pour être transportées par les rovers beaucoup plus petits que la NASA a en tête.

“Imaginez un rover de la taille de votre Roomba rampant à la surface de la lune”, explique la NASA. «Ces petits rovers développés par la NASA et des partenaires commerciaux offrent une plus grande flexibilité de mission et permettent à la NASA de collecter des informations clés sur la surface lunaire. Cependant, les charges utiles scientifiques existantes sont trop grandes, trop lourdes et nécessitent trop de puissance pour ces rovers et de nouvelles conceptions de charges utiles miniaturisées sont nécessaires. Les charges utiles doivent être de taille similaire à une nouvelle barre de savon pour s’adapter parfaitement à l’intérieur du mobile. »

Alors, quel type de charge utile la NASA recherche-t-elle? L’agence précise que les charges utiles capables de rechercher des ressources sur la surface lunaire sont une priorité absolue, mais d’autres efforts scientifiques seront également envisagés. Cela signifie un matériel miniaturisé qui non seulement recueille des données, mais peut également «exécuter activement des expériences pertinentes» et «démontrer de nouveaux instruments», conformément aux directives de la NASA sur les défis.

La NASA s’intéresse particulièrement aux instruments capables de détecter l’eau, le dioxyde de carbone, ainsi que les minéraux contenant du carbone, du fer et du titane. Ces types d’instruments existent déjà, mais les réduire à la taille d’une barre de savon est un défi de taille que la NASA lance.

Ceux qui seront capables de réussir seront largement récompensés. Les prix sont divisés en deux catégories – le potentiel des ressources lunaires et les outils de l’environnement lunaire – avec deux premiers prix de 30 000 $ chacun. Les récompenses supplémentaires pour plusieurs entrées de deuxième et troisième prix dans les deux catégories varient de 15 000 $ à 5 000 $. Au total, la NASA est prête à distribuer 160 000 $ pour des concepts de charge utile innovants.

La date limite pour participer au défi, que la NASA a nommé “Chérie, j’ai réduit la charge utile de la NASA”, est le 8 juin et les gagnants seront annoncés le 14 juillet.

Source de l’image: NASA / JPL

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

