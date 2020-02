La NASA vient de recréer le voyage sur la Lune d’Apollo 13 en 4K – .

Apollo 13 de la NASA a été l’une des missions les plus incroyables de l’agence spatiale dans l’espace. Dans le but d’atterrir sur la Lune, la mission a frappé un accroc colossal lorsqu’un dysfonctionnement de l’engin spatial l’a fait exploser et a menacé la vie de l’équipage de trois hommes. Il a fallu un effort 24 heures sur 24 pour les ramener en vie, et a finalement été considéré comme un «échec réussi».

Ce fut une période éprouvante pour l’agence spatiale ainsi que pour les astronautes à bord du vaisseau spatial condamné. Plutôt que d’atterrir sur la Lune, l’équipage a utilisé la gravité de la Lune pour lancer le vaisseau spatial autour et effectuer un vol rapide vers la Terre. Ce n’était pas ce que quelqu’un avait prévu, mais cela a donné aux hommes un regard glorieux et de près sur la Lune.

Maintenant, avec l’aide de la caméra haute résolution du Lunar Reconnaissance Orbiter, la NASA a recréé le voyage de l’équipage d’Apollo 13 autour de la Lune, mais cette fois-ci en glorieux 4k. La vidéo, qui ne dure que quelques minutes, est absolument ravissante.

La description de la vidéo par la NASA se lit comme suit:

Cette vidéo utilise des données recueillies à partir du vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter pour recréer certaines des vues époustouflantes de la Lune que les astronautes d’Apollo 13 ont vues lors de leur périlleux voyage autour de la face cachée en 1970. Ces visualisations, en résolution 4K, représentent de nombreuses vues différentes de la surface lunaire, commençant par le coucher du soleil et le lever du soleil et se terminant avec le temps qu’Apollo 13 a rétabli le contact radio avec Mission Control. La trajectoire de la trajectoire de retour libre autour de la Lune est également illustrée et une vue continue de la Lune tout au long de cette trajectoire. Toutes les vues ont été accélérées à des fins de synchronisation – elles ne sont pas affichées en «temps réel».

C’est fou d’imaginer ce que les astronautes d’Apollo 13 pensaient en regardant ces mêmes visuels. Ils étaient là, coincés à l’intérieur de leur vaisseau spatial glacial, coupés de toute communication avec la Terre et se demandant s’ils ne reviendraient pas sur Terre en un seul morceau. En fait, le trio a survécu et leur retour sur Terre après le dysfonctionnement du vaisseau spatial est toujours considéré comme l’une des plus grandes réalisations de la NASA.

Source de l’image: NASA Goddard

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.