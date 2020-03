La NASA vise mai pour le vol d’essai de Crew Dragon

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 18 mars qu’elle prévoyait d’effectuer un vol en équipage du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, avec deux astronautes de la NASA à bord, dès la seconde moitié de mai.

Dans un avis aux médias, la NASA a déclaré que le lancement de la mission Demo-2 était prévu pour la mi-fin à la fin mai sur une fusée Falcon 9 du Kennedy Space Center en Floride. Bien que cette date soit sujette à changement, le fait que la NASA entame le processus d’accréditation des médias indique un certain degré de confiance dans ce délai.

Avant l’annonce, il y avait des signes que la NASA tenterait un lancement à cette époque. Le chef de la direction de SpaceX, Elon Musk, a déclaré après un test d’abandon en vol réussi en janvier qu’il pensait que la compagnie serait prête à effectuer la mission au deuxième trimestre de l’année, ou entre avril et juin.

Lors d’une conférence de presse avant le lancement d’une mission cargo Dragon à la Station spatiale internationale le 6 mars, Hans Koenigsmann, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols pour SpaceX, a déclaré que la société avait à l’époque deux tests de parachute à effectuer pour tester des «cas d’angle». »Qui mettent des contraintes spécifiques sur le système de parachute. SpaceX avait rencontré des problèmes avec les conceptions de parachute passées, forçant le développement d’un nouveau système de parachute plus solide qui a commencé les tests l’automne dernier. «Nous avons derrière nous une série de tests extrêmement importante», a-t-il déclaré, qualifiant de «très réussie».

Lors d’une table ronde lors de la conférence Satellite 2020 qui a eu lieu ici le 10 mars, Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, a déclaré que la société «tirait pour mai» pour la mission Demo-2. Elle a cependant ajouté que la société et la NASA avaient encore du travail à accomplir avant la mission.

Lors de la mission Demo-2, les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley piloteront le vaisseau spatial Crew Dragon vers l’ISS, y restant pendant au moins plusieurs jours avant de retourner sur Terre. Bien qu’il ait été question d’étendre la mission Demo-2 pendant des semaines ou des mois pour remédier à un manque de personnel de la station, l’annonce n’a pas précisé combien de temps la NASA s’attendait à ce que la mission dure.

Deux autres problèmes pourraient affecter la planification de la mission. L’un des neuf moteurs Merlin d’un Falcon 9 qui a été lancé le 18 mars s’est arrêté prématurément, un problème qui a semblé entraîner l’échec du propulseur à atterrir sur un droneship dans l’océan Atlantique. Le problème n’a pas empêché la charge utile, un ensemble de 60 satellites Starlink, d’atteindre l’orbite.

Musk a tweeté après le lancement qu’une «enquête approfondie» du problème aurait lieu avant le prochain lancement, suggérant des retards qui pourraient avoir des effets d’entraînement sur le manifeste de la société. Cependant, alors que la panne moteur s’est produite sur un booster effectuant son cinquième vol, un record pour l’entreprise, la mission Demo-2 utilisera une nouvelle première étape du Falcon 9.

Un autre problème concerne les effets sur les opérations de la NASA causés par la pandémie de coronavirus. KSC, comme le reste des centres de terrain de l’agence, exige un télétravail obligatoire pour tous les employés, sauf essentiels à la mission, dans un avenir prévisible. Au centre de recherche Ames en Californie, même le personnel essentiel à la mission est interdit d’accès au centre, avec seulement du personnel de sécurité présent pour se conformer à une ordonnance «abri en place» par le gouvernement local.

“La NASA surveille de manière proactive la situation des coronavirus (COVID-19) au fur et à mesure de son évolution”, a indiqué l’agence dans un avis aux médias sur le lancement à venir. «L’agence continuera de suivre les conseils des Centers for Disease Control and Prevention et du chef de la santé et du médecin de l’agence et de communiquer toute mise à jour qui pourrait avoir un impact sur la planification de la mission ou l’accès aux médias, dès qu’ils seront disponibles.»