La NBA suspend la saison après qu’un joueur idiot plaisante à propos de COVID-19, puis des tests positifs – .

La NBA suspend sa saison indéfiniment sur COVID-19.

Un joueur de l’Utah Jazz a été testé positif à l’infection par le coronavirus, et les résultats sont arrivés peu avant le début des matchs de mercredi soir.

La ligue ne sait pas combien de temps elle restera suspendue.

La NBA a annoncé que sa saison en cours est suspendue indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19. L’annonce intervient après qu’un joueur de l’Utah Jazz a été testé positif au virus. Les résultats sont arrivés peu de temps avant le début de certains matchs de la NBA mercredi soir, forçant la NBA à interrompre sa saison sans fin claire en vue.

Le joueur, Rudy Gobert, n’était pas présent au match prévu de l’équipe. La ligue, pour le moment, est en mode verrouillage. Aucun match ne sera joué tant que la NBA ne sera pas convaincue qu’elle pourra reprendre la saison sans risque supplémentaire pour les équipes et les supporters.

La NBA a fait cette annonce officielle dans un bref communiqué de presse. Comme prévu, la ligue n’a pas proposé d’estimation de la reprise du jeu.

La NBA a annoncé qu’un joueur sur l’Utah Jazz avait préalablement testé positif pour COVID-19. Le résultat du test a été rendu public peu de temps avant le coup d’envoi du match de ce soir entre le Jazz et le Thunder d’Oklahoma City au Chesapeake Energy Arena. À ce moment-là, le match de ce soir a été annulé. Le joueur affecté n’était pas dans l’arène.

La NBA suspend le jeu après la fin du calendrier des matchs de ce soir jusqu’à nouvel ordre. La NBA utilisera ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre en ce qui concerne la pandémie de coronavirus.

Rudy Gobert était également le joueur qui, en plaisantant, s’est assuré de toucher les microphones et les enregistreurs vocaux après avoir parlé aux journalistes lors d’une conférence de presse quelques jours avant son diagnostic. Avec le recul, cela semble assez mauvais:

Rudy Gobert a pensé qu’il était amusant de toucher chaque micro et enregistreur de la salle des médias.

Maintenant, il a le coronavirus et toute la saison de la NBA est suspenduepic.twitter.com/A22U5AgmBi

– Sports ReUp (@SportsReUp) 12 mars 2020

Diverses ligues sportives utilisent une variété de tactiques pour lutter contre la menace de l’épidémie virale depuis plusieurs semaines, notamment en jouant à des jeux sans fans ou en limitant considérablement la fréquentation pour minimiser le risque de transmission. Cependant, lorsqu’un joueur est touché, les choses changent rapidement, et maintenant la ligue doit prendre des mesures drastiques pour voir dans quelle mesure la maladie s’est propagée dans ses propres rangs.

De nombreux joueurs et propriétaires ont déclaré qu’ils étaient actuellement plus soucieux de leur propre santé et de celle de leurs amis et de leur famille que de jouer à des jeux pendant cette période troublante.

Bien que cela semble être une étape incroyable pour la NBA, ce n’est vraiment que le début de ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des semaines et des mois à venir. Les experts de la santé s’attendent à ce que ce virus se propage aux États-Unis et dans le monde dans son ensemble à un rythme exponentiel, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents étant les plus exposées aux réactions graves.

