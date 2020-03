La neige rouge sang couvre désormais certaines parties de l’Antarctique – .

Si vous avez une image dans votre tête de l’Antarctique comme un pays des merveilles d’hiver d’une blancheur aveuglante, cette photo de neige rouge sang couvrant le sol va probablement contester cela. Comme le rapporte LiveScience, les images ont été publiées sur Facebook par le ministère de l’Éducation et des Sciences d’Ukraine et ont été prises à l’extérieur de la base de recherche Vernadsky du pays, dans l’extrême nord de l’Antarctique.

Cela pourrait ressembler à la scène d’un massacre incroyable ou d’une peste biblique, mais ce que vous voyez réellement ici, c’est la croissance d’algues sur la neige fondante. Les algues fleurissent en été, ce qui se trouve justement être en ce moment en Antarctique, et l’intensité croissante des fleurs a été liée à un réchauffement climatique.

Les fleurs rouges peuvent être accrocheuses, mais elles facilitent en fait le réchauffement supplémentaire de la planète. La neige blanche brillante réfléchit la lumière du soleil, mais lorsque ces algues rouges commencent à se répandre dans une zone, elles diminuent les propriétés réfléchissantes globales de la neige, accueillant plus de chaleur à absorber, provoquant une fonte supplémentaire et provoquant la croissance d’encore plus d’algues.

“Les fleurs de neige contribuent au changement climatique”, lit-on dans le message. «En raison de la couleur rouge-pourpre, la neige réfléchit moins le soleil et fond plus vite. En conséquence, elle produit des algues de plus en plus brillantes. »

Cette boucle peut être dévastatrice, et ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour le climat. Sans un effort plus important pour freiner un monde en réchauffement, des sites comme celui-ci deviendront de plus en plus courants. En fin de compte, cette neige rouge frappante est un symptôme de notre incapacité à contrôler le climat et à minimiser notre impact sur la planète. Ce n’est peut-être pas du vrai sang, mais c’est un signe que nous nuisons à notre planète.

