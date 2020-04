La NOAA attribue les premiers contrats pour la future constellation de satellites

SAN FRANCISCO – La National Oceanic and Atmospheric Administration a attribué huit contrats, pour un total combiné de près de 4,5 millions de dollars, à des sociétés développant des concepts de mission, des engins spatiaux et des instruments pour la future constellation d’observation de la Terre de l’agence.

Les contrats d’étude annoncés le 9 avril étaient les premiers prix accordés lors de la campagne de l’agence pour créer une future constellation d’observation de la Terre beaucoup plus agile et adaptable que sa constellation existante.

L3Harris a remporté deux des huit prix, récoltant un financement total de près de 1,25 million de dollars. Maxar a remporté le plus gros contrat individuel d’une valeur de près d’un million de dollars. La NOAA a également octroyé près de 850 000 $ à Leidos, 575 000 $ à GeoMetWatch, 376 000 $ à BAE Systems, près de 370 000 $ à York Space Systems et 60 000 $ à Brandywine Photonics.

À ce jour, la NOAA a opté pour de gros satellites équipés de capteurs de pointe comme le Joint Polar Satellite System (JPSS) et la série Geostationary Operational Environmental Satellite-R (GOES-R). Avec cette approche, la NOAA a sélectionné de nouveaux satellites et instruments de nombreuses années avant leur lancement. Ensuite, l’agence a commandé plusieurs vaisseaux spatiaux de même conception, ce qui signifie que la technologie n’a pas beaucoup changé depuis des décennies.

La future constellation spatiale de la NOAA est susceptible de présenter un contraste saisissant.

Par le biais d’une série d’annonces d’agence et de contrats d’étude, la NOAA recueille des informations sur de nouveaux instruments, vaisseaux spatiaux, modèles commerciaux et concepts de mission. L’idée est de profiter des innovations récentes telles que la miniaturisation des instruments, des petits satellites économiques et des opportunités de lancement variées pour poursuivre les mesures déjà effectuées par l’agence et fournir des observations supplémentaires, a déclaré Vanessa Griffin, directrice de l’architecture des systèmes et de la planification avancée pour le satellite de la NOAA et Service d’information.

Si tout se passe comme prévu, les satellites JPSS et GOES-R continueront de former l’épine dorsale du système d’observation de la Terre de la NOAA dans les années 2030. Au milieu des années 2020, cependant, la NOAA veut commencer à collecter des données auprès de nouveaux sondeurs en orbite terrestre basse.

La NOAA obtient des données météorologiques atmosphériques à différents moments de la journée auprès des sondeurs du JPSS, des satellites météorologiques européens, du programme de satellites météorologiques de défense et des satellites environnementaux en orbite polaire. Alors que le programme final de satellites météorologiques de défense et le satellite environnemental en orbite polaire approchent de la fin de leur vie, la NOAA étudie des moyens de remplacer leurs observations et d’obtenir des données supplémentaires avec des sondeurs sur de petits satellites.

À travers une large annonce de l’agence publiée en octobre et des contrats d’étude, la NOAA explore des options pour lancer un petit satellite équipé d’un sondeur à micro-ondes, d’un sondeur infrarouge et peut-être aussi d’un sondeur d’occultation radio dès 2025. Si cette stratégie réussit, la NOAA pourrait envisager de lancer un petit satellite un an plus tard avec les mêmes instruments. Ou bien, l’agence pourrait échanger un ou plusieurs des capteurs pour un autre.

Un élément clé de la future stratégie d’architecture de la NOAA consiste à adopter une interface standard entre les satellites et les instruments. “Cela nous donne beaucoup plus d’agilité et de flexibilité dans nos programmes de vol”, a déclaré Griffin.

Dans sa future flotte géostationnaire, la NOAA se concentre sur la poursuite de la capture d’images détaillées du continent américain toutes les 30 secondes, comme elle l’obtient avec le L3Harris Advanced Baseline Imager, le principal instrument des satellites de la série GOES-R.

La NOAA étudie également la possibilité d’ajouter des instruments aux futurs satellites géostationnaires qu’elle ne fonctionne pas actuellement comme des capteurs de couleur océanique ou hyperspectraux.

Dans le cadre d’une large annonce de l’agence axée sur l’orbite géostationnaire et les orbites étendues, la NOAA a invité des propositions de satellites sur des orbites hautement elliptiques. Les satellites en orbite fortement elliptique ne font pas partie de la constellation existante de la NOAA, mais pourraient étendre la zone de couverture de la future architecture spatiale.

“Selon l’orbite que vous avez choisie, une orbite hautement elliptique vous permettrait d’imaginer l’Arctique ou d’imaginer l’Arctique et l’Antarctique à la fois”, a déclaré Griffin.

La NOAA a reçu près de 70 réponses à ses annonces générales sur les agences. La NOAA a donné suite aux demandes de propositions et à la première tranche de contrats d’étude annoncée le 9 avril.

Le programme reste dans les temps malgré le nouveau coronavirus.

“La NOAA n’a identifié aucun retard dans ses activités de développement d’instruments satellites et dans ses calendriers de lancement”, a déclaré le porte-parole de la NOAA, John Leslie. “La NOAA travaille quotidiennement avec tous ses partenaires sur notre première priorité, qui est d’assurer la sécurité de tous les membres de l’équipe, tout en assurant la livraison continue d’observations vitales de la Terre pour répondre aux fonctions essentielles de la mission de surveillance météorologique et environnementale de la NOAA.”