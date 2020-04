La NOAA conclut un pacte avec Vulcan pour approfondir la collaboration sur les sciences océaniques – .

Elizabeth Steffen, scientifique au Pacific Marine Environmental Lab de la NOAA et à l’Université d’Hawaï, déploie un flotteur Deep Argo au large d’Hawaï en 2018. Le flotteur a été testé en vue de son utilisation dans un réseau de suivi des données dans l’ouest de l’Atlantique Sud. NOAA et Vulcan Inc. ont collaboré au projet. (Photo de l’Université d’Hawaï / Blake Watkins)

La National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré avoir conclu un nouvel accord avec Vulcan Inc., la société de portefeuille basée à Seattle créée par le défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, pour partager des données sur les sciences et l’exploration océaniques.

Le protocole d’accord s’appuie sur une relation existante entre la NOAA et Vulcan.

“L’avenir de la science et de l’exploration océaniques passe par les partenariats”, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué le contre-amiral à la retraite Tim Gallaudet, secrétaire adjoint au commerce des océans et de l’atmosphère et administrateur adjoint de la NOAA. «La NOAA forge de nouvelles collaborations, comme celle avec Vulcan, pour accélérer notre mission de cartographier, d’explorer et de caractériser l’océan, ce qui aidera la NOAA à soutenir la conservation, la gestion et l’utilisation équilibrée de l’océan américain et à comprendre son rôle clé dans la régulation de notre le temps et le climat.”

Le PDG de Vulcan, Bill Hilf, a déclaré que l’accord renforce la mission de son entreprise, qui comprend le développement de nouvelles technologies pour la conservation et la résolution des problèmes environnementaux liés aux océans du monde. Les projets de Vulcan comprennent l’Atlas des coraux Allen, qui utilise l’imagerie satellite et d’autres ensembles de données pour surveiller la santé des récifs coralliens; et Skylight, qui fournit des renseignements en temps réel sur les activités maritimes suspectes.

«Le manque de connaissances et le fait de ne pas pouvoir suivre les progrès vers une meilleure santé des océans est une lacune fondamentale lors de l’élaboration d’une stratégie réussie», a déclaré Hilf. «Nous considérons ce manque de connaissances comme un appel à l’action. En collaboration avec des partenaires tels que la NOAA, nous contribuerons à fournir des données fondamentales pour éclairer la restauration et la protection de nos océans. »

La NOAA et Vulcan ont commencé à travailler ensemble en 2017 sur un projet public-privé visant à déployer un large éventail de flotteurs autonomes des grands fonds, élargissant les observations dans une zone de l’Atlantique Sud-Ouest au large des côtes du Brésil. La branche philanthropique de Vulcan, qui s’appuie sur un financement de la Fondation de la famille Paul G. Allen, a engagé 4 millions de dollars dans le projet pluriannuel Deep Argo. Les déploiements ont été effectués à partir du R / V Petrel, le navire de recherche de Vulcan.

Le réseau de 27 flotteurs est désormais opérationnel et fournit des données sur la température et la salinité de l’océan depuis la surface jusqu’au fond marin. Les lectures sont rendues publiques et utilisées pour mieux comprendre comment les changements dans la moitié inférieure de l’océan influencent le temps, le climat et l’élévation du niveau de la mer à long terme.