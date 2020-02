La NOAA dévoile une augmentation massive de la puissance de supercalcul

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a annoncé que les États-Unis vont tripler leur capacité opérationnelle de superinformatique météorologique et climatique, et doubler leur vitesse de stockage et d’interconnexion, grâce à l’installation d’une paire de nouveaux systèmes Cray à Manassas, en Virginie et à Phoenix, Arizona au cours des deux prochaines années. L’objectif est d’améliorer les prévisions météorologiques et climatiques avec des modèles terrestres plus détaillés et à plus haute résolution qui utiliseront des ensembles plus grands, une physique avancée et une meilleure assimilation des données, a déclaré la NOAA dans un communiqué.

Chaque nouvelle machine Cray aura une capacité de 12 pétaflops, ce qui signifie qu’elle peut effectuer 12 quadrillions d’opérations en virgule flottante par seconde (FLOPS). Cependant, ni Cray ni la NOAA n’ont publié d’autres spécifications, ce qui rend difficile l’évaluation du type de saut informatique impliqué. La NOAA a déclaré que l’agence aura une capacité de 40 pétaflops lorsque les nouveaux systèmes seront combinés avec des superordinateurs existants en Virginie-Occidentale, au Tennessee, au Mississippi et au Colorado qui fournissent ensemble 16 pétaflops aujourd’hui. Les spécifications manquantes laissent également ouverte la question de savoir si la NOAA continuera à coller avec les CPU une fois de plus, plutôt que de passer au supercalculateur basé sur GPU.

Les deux nouveaux systèmes remplaceront quatre systèmes existants: deux supercalculateurs Cray XC40 surnommés Luna et Surge, et deux clusters Dell nommés Mars et Venus (photo, en haut). Les XC40, installés en 2015, incluent l’interconnexion Aries et 2048 nœuds, chaque nœud contenant une paire de processeurs Haswell Xeon E5-2690v3, pour un total de 48960 cœurs et 2,0 pétaflops par XC40. Les clusters Mars et Venus Dell ont été construits sur 1 212 nœuds, chacun avec une paire de processeurs Broadwell Xeon E5 v4, pour un total de 33 936 cœurs et 2,8 pétaflops par machine. Ceux-ci ont été installés en 2018, bien que TOP500 ne semble pas avoir les deux derniers dans sa liste des 500 superordinateurs les plus rapides au monde malgré leur classement 2,8-pétaflop.

Les nouvelles machines compléteront et aideront à mettre en œuvre les progrès réalisés dans le cadre du nouveau centre d’innovation de prévision de la Terre (EPIC) de la NOAA. La NOAA a attribué un contrat de support de huit ans à CSRA LLC, une société de technologie de l’information de General Dynamics.

L’année dernière, Intel et le ministère de l’Énergie (DOE) ont annoncé leur intention de déployer Aurora, le premier supercalculateur avec une performance soutenue d’un exaflop (1 000 pétaflops), d’ici 2021. À l’exception de toute autre nouvelle annonce, qui consoliderait la position de numéro un aux États-Unis. dans la liste TOP500, actuellement occupée par le DOE’s Summit, un IBM Power System AC922 avec 2,4 millions de cœurs, IBM POWER9 et Nvidia Volta GV100, et des performances de pointe d’un peu plus de 200 pétaflops. Les États-Unis ont récemment repris la première place en 2018, lorsqu’ils ont renversé le cœur de 10 millions de Sunway TaihuLight en Chine, qui atteint 125 pétaflops.

Maintenant lis: