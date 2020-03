La NOAA finalise la charge utile secondaire pour le lancement de JPSS-2

WASHINGTON – La NOAA et la NASA ont finalisé un accord pour piloter un démonstrateur de technologie de rentrée comme seule charge utile secondaire lors du lancement d’un satellite météorologique en 2022.

La NOAA a annoncé le 26 février qu’elle avait conclu un accord pour effectuer le test en vol en orbite basse de la NASA d’un décélérateur gonflable (LOFTID) en tant que charge utile secondaire lors du lancement du vaisseau spatial Joint Polar Satellite System (JPSS) 2. Le satellite sera lancé sur une fusée United Launch Alliance Atlas 5 en 2022 à partir de la base aérienne de Vandenberg.

La NOAA a annoncé son intention de porter LOFTID l’année dernière, mais a dû finaliser les plans pour le faire. En plus de garantir que la charge utile ne présenterait pas de risque pour JPSS-2, un autre problème était de savoir si le lancement porterait d’autres charges utiles. La NOAA a décidé que LOFTID serait la seule charge utile secondaire de cette mission.

“Notre équipe a examiné le coût pour le gouvernement d’effectuer le covoiturage supplémentaire, l’état de préparation et le calendrier des charges utiles disponibles auprès du secteur privé, nos partenaires de la NASA, le potentiel croissant de l’industrie du covoiturage privé pour effectuer ce type de petites missions par satellite, et la complexité globale de la mission associée à l’ajout de charges utiles secondaires supplémentaires », a déclaré Karen St. Germain, sous-administratrice adjointe pour les systèmes au Satellite and Information Service de la NOAA, dans un communiqué. «Sur la base de tous ces facteurs, nous avons décidé que la poursuite de charges utiles supplémentaires en covoiturage n’était pas adaptée à la mission JPSS-2.»

LOFTID est conçu pour démontrer les technologies de rentrée qui pourraient finalement être utilisées pour atterrir de grandes charges utiles sur Mars. Une fois déployé à partir de la fusée, LOFTID se gonflera, s’étendant jusqu’à un diamètre de six mètres avant de rentrer dans l’atmosphère terrestre.

La NASA espère étendre LOFTID à des tailles plus grandes qui pourraient être utilisées dans le cadre d’atterrisseurs humains sur Mars. «Pour atterrir dans l’atmosphère de Mars, les technologies actuelles qui y sont vous limitent à environ une tonne et demie. Vous avez besoin d’environ 20 tonnes pour atterrir pour une mission humaine, et les technologies ne sont tout simplement pas bien extrapolées », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la NASA pour les technologies spatiales, lors d’une présentation le 3 mars à la Conférence des chercheurs suborbitaux de prochaine génération dans le Colorado. Un système comme LOFTID, a-t-il dit, pourrait aider à ralentir les grands atterrisseurs martiens dans la haute atmosphère, lorsqu’ils voyagent à des vitesses hypersoniques.

Les travaux sur LOFTID sont soutenus par un partenariat public-privé entre le Langley Research Center de la NASA et ULA, qui souhaite utiliser la technologie dans les efforts futurs pour récupérer et réutiliser des éléments de sa fusée Vulcan, notamment ses moteurs de premier étage.

Avec son dimètre de six mètres, a déclaré Reuter, LOFTID “a de réelles capacités pour renvoyer de grandes masses descendantes, potentiellement, mais pour nous, c’est un pas en avant pour arriver à un système d’environ 15 mètres.”