La NOAA manifeste un fort appétit pour la radio-occultation

BOSTON – La National Oceanic and Atmospheric Administration cherche à augmenter considérablement l’offre de sondages de radio-occultation qu’elle alimente dans les modèles de prévisions météorologiques.

La NOAA obtient actuellement un peu plus de 2 000 sondages par jour de ses propres satellites et de ceux de ses partenaires internationaux. L’agence a pour objectif d’acquérir 20 000 sondages par jour, a déclaré Steve Volz, administrateur adjoint de la NOAA pour les services de satellites et d’information, lors de la conférence de l’American Meteorological Society.

Une partie de la solution proviendra probablement de la deuxième constellation COSMIC (Système d’observation des constellations des États-Unis et de Taïwan pour la météorologie, l’ionosphère et le climat) lancée en juillet. La constellation COSMIC-2 à six satellites produit actuellement environ 4000 sondages quotidiens et est en bonne voie pour atteindre son objectif de produire 5000 sondages quotidiens, a déclaré Wei Xia-Serafino, responsable du programme NOAA COSMIC-2.

Cela laisserait encore la NOAA bien en deçà de 20 000 sondages quotidiens, mais le secteur privé est impatient de faire la différence.

En 2018, la NOAA a attribué des contrats à GeoOptics, PlanetIQ et Spire dans le cadre de son deuxième projet pilote de données météorologiques commerciales. Les responsables de la NOAA ont refusé de discuter des résultats, mais ont déclaré que l’agence devrait terminer son analyse ce mois-ci.

Les objectifs budgétaires de la NOAA indiquent la promesse de données météorologiques commerciales. L’agence demande 23 millions de dollars en 2021 et 33 millions de dollars par an de 2022 à 2024 pour les pilotes de données commerciales et les achats de données.

Pourtant, l’agence a du mal à travailler avec des données commerciales. La NOAA a une longue tradition de travail principalement avec les données fournies par ses propres satellites et ceux de ses partenaires gouvernementaux internationaux.

«Comment pouvons-nous intégrer les données commerciales dans le système mondial d’observation», a demandé Volz.

Alors que la NOAA se débat avec cette question, les entreprises mettent en place ou développent des constellations d’occultation radio et testent de nouvelles technologies.

PlanetIQ s’apprête à lancer son premier petit satellite de radio-occultation en orbite polaire en mars sur une fusée SpaceX Falcon 9. Le deuxième satellite de la société devrait voyager en juillet en orbite de l’aube au crépuscule sur le lanceur de satellite polaire indien.

Du point de vue commercial, PlanetIQ se porte bien après avoir levé 18,7 millions de dollars et remporté des contrats de la NOAA et de l’US Air Force, a déclaré Michael McCarthy, directeur des recettes de PlanetIQ.

PlanetIQ prévoit de remplir rapidement sa constellation, en lançant 18 à 20 satellites de radio-occultation entre mi-2020 et mi-2022.

GeoOptics a annoncé lors de la conférence que ses satellites Cicero produisent “plus de 500 occultations de haute qualité par jour”.

GeoOptics a commencé à collecter la radio-occultation avec son premier satellite Cicero opérationnel lancé en janvier 2018. Dix mois plus tard, la société a commencé à fournir des données à la NOAA pour le pilote de données météorologiques commerciales.

“Nous ne pourrions pas être plus heureux de la performance de notre équipe au cours des deux dernières années, à la fois chez GeoOptics et chez nos partenaires”, a déclaré le PDG de GeoOptics Conrad Lautenbacher dans un communiqué.

GeoOptics a lancé deux satellites Cicero fin 2018. En 2019, la société a étendu et mis à jour son réseau de stations au sol pour accélérer la livraison des données aux clients.

Spire Global, une entreprise avec plus de 80 cubesats en orbite, a partagé les résultats de la conférence des satellites effectuant la réflectométrie du système mondial de navigation par satellite. Deux satellites Spire équipés de radars bistatiques observent la dispersion des signaux des satellites de navigation après avoir rebondi sur les caractéristiques de la surface de la Terre.