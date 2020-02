La NOAA met en garde contre les risques liés au recours à des missions météorologiques spatiales vieillissantes

WASHINGTON – Le chef du bureau de la météorologie spatiale de la NOAA a utilisé une récente audition pour avertir qu’une panne d’un vaisseau spatial vieillissant au cours des prochaines années pourrait laisser l’agence «faire un peu mal» dans sa capacité à surveiller l’activité solaire.

Lors d’une audition le 12 février du Comité sénatorial du commerce sur les «missions spatiales d’importance mondiale», la sénatrice Maria Cantwell (D-Wash.), Membre de rang du comité, a demandé si la NOAA devrait accélérer les plans pour son suivi de la météo solaire. mission, un vaisseau spatial dont le lancement est prévu en 2024 pour recueillir des données sur le vent solaire et prendre des images de la couronne solaire du point Terre-soleil L-1 Lagrange.

La NOAA utilise actuellement le Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) et le vaisseau spatial Advanced Composition Explorer (ACE) de la NASA pour collecter des données sur le vent solaire, et utilise le vaisseau spatial ESA / NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) pour observer la couronne solaire, en utilisant ces données pour prévoir les tempêtes solaires qui peuvent affecter les satellites et les infrastructures terrestres telles que les réseaux électriques.

Cependant, SOHO, lancé en décembre 1995, a largement dépassé sa durée de vie. De plus, DSCOVR est hors ligne depuis juin 2019 en raison de problèmes techniques, obligeant la NOAA à dépendre uniquement d’ACE, lancée en 1997.

William Murtagh, directeur du Space Weather Prediction Center de la NOAA, a déclaré lors de l’audience que le DSCOVR devrait revenir en service prochainement. “Nous avons eu un problème avec cela, mais heureusement, il sera de nouveau opérationnel au début du mois prochain”, a-t-il déclaré. La NOAA a déclaré en septembre qu’elle s’attendait à ce que DSCOVR reprenne ses activités au premier trimestre 2020 après avoir mis en œuvre un «correctif logiciel» pour le vaisseau spatial.

Il a ajouté que la NASA a assuré à la NOAA que l’ACE devrait rester opérationnelle jusqu’en 2025 environ. “Nous avons donc deux vaisseaux spatiaux là-haut qui nous fournissent maintenant ces informations clés” sur le vent solaire, a-t-il déclaré.

Un problème plus important, cependant, est SOHO, pour lequel il n’y a pas de remplacement immédiat en cas de défaillance. “Notre plus grande préoccupation est le vaisseau spatial SOHO”, a-t-il déclaré, citant son âge. «Il s’agit dans une certaine mesure d’un échec ponctuel.»

Murtagh a déclaré que le jumeau de l’Observatoire solaire des relations terrestres de la NASA, ou STEREO, pourrait éventuellement servir de sauvegarde. Les deux ont été lancés en 2006 en orbite autour du soleil, allant dans des directions différentes, et équipés d’une suite d’instruments qui comprend un coronographe. Dans quelques années, le vaisseau spatial reviendra vers le voisinage de la Terre. Alors que l’un des deux vaisseaux spatiaux, STEREO-B, est hors service depuis 2014, STEREO-A fonctionne toujours et pourrait remplacer SOHO si nécessaire.

“Nous ne serons pas aveugles, mais nous aurons un peu mal”, a-t-il déclaré à propos d’un échec de SOHO.

Il a réitéré ce point plus tard lors de l’audience. «Les observations sur lesquelles nous nous appuyons pour fournir des alertes et des avertissements sont essentielles», a-t-il déclaré. «Si nous perdons certains de ces vaisseaux spatiaux clés dont nous avons parlé, je ne dirai pas que nous sommes aveugles, mais nous sommes sacrément proches. Cela aura un impact sur notre capacité à répondre aux besoins de ce pays en matière de services de météorologie spatiale. »

À terme, tous ces satellites seront remplacés par la mission Solar Weather Follow-On, qui comportera un coronographe et des instruments éoliens solaires. La NOAA prévoit également de placer un coronographe sur le satellite météorologique en orbite géostationnaire GOES-U, dont le lancement est prévu en 2024.

Le Congrès a poussé à accélérer les travaux sur cette mission, malgré les assurances de la NOAA sur la disponibilité des données provenant d’autres engins spatiaux. La NOAA a demandé environ 25 millions de dollars pour la mission dans sa demande de budget pour l’exercice 2020, mais le Congrès s’est approprié 64 millions de dollars. La NOAA n’a pas encore publié sa demande de budget pour l’exercice 2021, plus d’une semaine après la publication par la Maison Blanche du projet de budget global du gouvernement fédéral.

Cantwell ne semblait pas convaincu par l’argument de Murtagh selon lequel la mission de suivi de la météo solaire n’avait pas besoin d’être accélérée. “Décrivez-moi comme quelqu’un qui veut être plus agressif”, a-t-elle déclaré. “Nous devons être aussi agressifs que possible.”