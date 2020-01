La NOAA s’apprête à mettre à jour sa flotte de météorologie spatiale

BOSTON – La National Oceanic and Atmospheric Administration se prépare à mettre à jour sa flotte vieillissante de météorologie spatiale avec des instruments pour recueillir des images d’éjection de masse coronale et surveiller les vents solaires.

Le Congrès a fourni un financement NOAA dans le budget 2020 pour le suivi de la météo spatiale (SWFO), un satellite destiné à Earth-Sun Lagrange Point 1. Le département du Commerce a également donné le feu vert à la NOAA en 2019 pour commencer à se procurer des éléments de SWFO, qui est conçu pour poursuivre les travaux menés par l’Observatoire du climat dans l’espace profond de la NOAA lancé en 2015 et l’Observatoire solaire et héliophysique conjoint de l’Agence spatiale européenne et de la NASA lancé en 1995.

SWFO, un petit satellite, devrait entrer en orbite en 2024 en tant que charge utile secondaire lors du lancement de la sonde de cartographie et d’accélération interstellaire (IMAP) de la NASA, une mission héliophysique. Le satellite SWFO abritera le coronographe compact du Laboratoire de recherche navale et une suite d’instruments pour mesurer le vent solaire.

La NOAA est l’agence gouvernementale américaine chargée de surveiller la météo spatiale et d’émettre des alertes, des montres et des avertissements. La NOAA émet des alertes, par exemple, concernant les tempêtes géomagnétiques et les tempêtes de rayonnement solaire.

Pour recueillir des observations météorologiques spatiales supplémentaires, la NOAA se prépare à envoyer un deuxième coronographe compact en orbite en 2024 sur le satellite géostationnaire opérationnel environnemental-U.

«C’est un précurseur pour les capacités futures», a déclaré Elsayed Talaat, directeur du bureau des projets, de la planification et de l’analyse de la NOAA, le 13 janvier à la conférence de l’American Meteorological Society. À l’avenir, la NOAA pourrait choisir de monter des coronographes sur tous ses satellites géostationnaires pour obtenir des données fiables et 24 heures sur 24, a-t-il ajouté.

La NOAA prévoit d’envoyer des commandes à la mission SWFO en bande S et de transférer les données scientifiques par liaison descendante en bande X. Bien que les principales installations de communication de l’agence se trouvent en Virginie, sur l’île Wallops, la NOAA recherche des partenaires nationaux et internationaux pour fournir une capacité de liaison descendante supplémentaire, a déclaré Talaat.

La flotte de météorologie spatiale de la NOAA comprend le système d’observation de la constellation à six satellites pour la météorologie, l’ionosphère et le climat-2 (COSMIC-2), un programme conjoint américano-taïwanais pour recueillir des sondages d’occultation radio sur des orbites équatoriales.

Depuis que la NOAA a lancé les satellites COSMIC-2 en juillet, l’agence a déplacé le vaisseau spatial sur leurs orbites. À ce jour, un seul a atteint sa position appropriée.

Néanmoins, la NOAA a déjà déterminé que la qualité des données ionosphériques COSMIC-2 est aussi bonne ou meilleure que les données de COSMIC-1, a déclaré Talaat.