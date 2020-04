La nouvelle startup SiPearl défiera AMD et Intel pour le contrôle du marché HPC de l’UE

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La nouvelle société de conception de processeurs SiPearl est peut-être une nouvelle entreprise, mais l’entreprise a de grandes ambitions dans l’espace HPC. SiPearl est le nom de la société de semi-conducteurs sans usine qui a été choisie pour concevoir le premier CPU construit pour l’Initiative européenne des processeurs (EPI). L’objectif déclaré du PEV? «Pour concevoir et mettre en œuvre une feuille de route pour une nouvelle famille de processeurs européens à faible puissance pour le calcul à grande échelle, le Big Data hautes performances et une gamme d’applications émergentes.»

SiPearl a autorisé le noyau Zeus d’ARM à utiliser dans cette entreprise. Zeus est le prochain noyau de nouvelle génération dans l’ARM Neoverse, et il devrait être dérivé du Cortex-A77 et utiliser une partie de la même infrastructure que ce noyau. La première génération de processeurs ARM Neoverse, portant le nom de code Ares, était similaire au Cortex-A76 à bien des égards, mais contenait quelques différences clés.

Tout d’abord, la puce a été réglée pour fonctionner à plein régime plutôt que pour le type de modes d’économie d’énergie pour lesquels les SoC mobiles sont connus. Deuxièmement, il contenait un cache L1 entièrement cohérent, afin d’accélérer les performances dans les environnements virtuels. Ares a également offert un cache L2 de 1 Mo, contre 512 Ko sur le Cortex-A76. Enfin, Ares a été conçu pour fonctionner avec une interconnexion maillée cohérente, plutôt qu’avec la configuration de cluster utilisée pour les pièces grand public d’ARM.

Bien que nous ne sachions pas quels types d’améliorations Zeus introduira par rapport au Cortex-A77, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce qu’elles soient de cette nature – ajustements et réglages pour améliorer les performances du cœur dans les charges de travail du serveur. Comme le montre la feuille de route ci-dessus, SiPearl introduira une puce basée sur le nœud 6 nm de TSMC en 2021. 6 nm semble être un 7 nm raffiné qui exploite certains enseignements du côté EUV de l’entreprise d’une manière non spécifiée. N6, pour être clair, ne déploie pas EUV – il réutilise les règles de conception de la génération précédente – mais TSMC a apparemment appris quelques astuces de EUV qu’il peut apporter au côté DUV de l’entreprise.

Normalement, le lancement d’une société de CPU sans usine avec de grandes ambitions ne justifierait pas la déclaration de guerre à Intel et AMD. Mais le fait que SiPearl soit souscrit par l’Initiative européenne des processeurs – un projet visant à développer un processeur capable d’exascale en utilisant des entreprises européennes et IP – signifie qu’il y a plus de financement disponible que cela ne serait autrement le cas. SiPearl a reçu 6,2 millions d’euros de subventions de l’Union européenne pour se lancer et se prépare à lever des fonds afin de financer l’évolution de son processeur jusqu’au lancement prévu, en 2022.

Il semble que x86 et ARM vont s’affronter sur l’ensemble du marché des processeurs, au moins dans certains segments d’activité. Cela a peut-être pris une décennie de plus que certains ne l’avaient prévu, mais ARM se déplace dans tous les segments. Intel et AMD devront peut-être cesser de se taper suffisamment longtemps pour se concentrer sur un rival commun s’ils veulent maintenir leur domination sur le marché – et non, je ne suggère pas que les deux sociétés se concertent illégalement pour garder le matériel basé sur ARM hors de portée. espace serveur.

