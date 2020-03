La pandémie de coronavirus oblige le lancement de SpaceX à retarder – .

SpaceX, qui a fait preuve de résilience face à la pandémie de coronavirus, a finalement ressenti l’impact après que son lancement prévu d’un satellite SAOCOM ait été retardé.

Le retard intervient alors que la base aérienne de Vandenberg verrouille et limite les opérations, y compris les lancements de fusées.

Le lancement aurait envoyé un Falcon 9 vers le ciel pour livrer un satellite en orbite, mais il sera désormais reporté à une date ultérieure.

La NASA a déjà dû faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus de plusieurs manières. SpaceX, en revanche, n’était pas resté largement affecté par l’épidémie, mais vous saviez qu’il ne pouvait pas en rester ainsi pour toujours. Maintenant, comme le rapporte TechCrunch, la société fait face à son premier retard lié aux coronavirus, le lancement prévu d’un satellite SAOCOM étant repoussé indéfiniment.

Le retard intervient alors que la base aérienne de Vandenberg en Californie, où le lancement était censé avoir lieu, émet un verrouillage pour empêcher la propagation du virus. Il n’y a pas de cas confirmés d’infection au COVID-19 sur la base en ce moment, mais l’Air Force adopte une approche proactive ici et espère que cela continuera.

Le lancement était initialement prévu pour le 30 mars. Le Falcon 9 de SpaceX a été chargé de transporter le satellite, qui fait partie d’un programme pour l’agence spatiale argentine CONAE, en orbite autour de la Terre. Il semble maintenant que le lancement ne se produira pas et on ne sait pas exactement quand le lancement peut être reprogrammé.

Dans l’intervalle, la base aérienne de Vandenberg fonctionnera avec un personnel réduit, n’autorisant que les employés critiques sur place tout en imposant un plan de séjour à domicile pour tout le monde. Le lancement du satellite n’est pas suffisamment prioritaire pour être considéré comme une mission essentielle et il devra attendre une date de lancement future non précisée.

La pandémie de coronavirus a affecté tous les aspects de nos vies, et il n’est pas surprenant de voir qu’elle a finalement rattrapé SpaceX. En fait, il est remarquable que ce soit la première fois que les plans de SpaceX soient mis de côté par l’épidémie, et il est admirable que la société ait encore pu lancer sa mission Starlink aussi récemment que la semaine dernière.

La NASA, en revanche, a été contrainte de verrouiller tous ses centres aux États-Unis, seuls les employés essentiels à la mission y étant autorisés. Tout le monde est invité à travailler de la maison au mieux de ses capacités tandis que l’agence tente de maintenir autant de missions que possible sur la bonne voie.

La mission Mars 2020 devrait, pour le moment, être lancée en juillet, mais il est certainement possible qu’elle puisse être repoussée avant cette date. Le télescope spatial James Webb, d’autre part, sera probablement confronté à des retards importants lorsque les travaux sur le projet seront interrompus. Ce projet, qui a déjà été retardé à plusieurs reprises, devra attendre.

