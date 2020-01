La perte de puissance divise par deux la capacité d’Eutelsat 5 West B, la charge utile hébergée épargnée

WASHINGTON – Un satellite d’Eutelsat Communications qui a été lancé en octobre entrera en service ce mois-ci avec seulement 45% de sa capacité prévue en raison d’un panneau solaire inutilisable, a déclaré Eutelsat le 17 janvier.

Eutelsat a déclaré qu’une enquête sur le satellite Eutelsat 5 West B avait conclu que l’un de ses deux panneaux solaires était inutilisable, ce qui réduisait la puissance nécessaire aux services de communication.

Eutelsat a retracé la perte de puissance à un composant défectueux appelé l’ensemble d’entraînement du générateur solaire, qui est utilisé pour positionner le générateur solaire, a déclaré à SpaceNews la porte-parole d’Eutelsat, Marie-Sophie Ecuer.

Une charge utile hébergée pour l’Agence européenne GNSS appelée GEO-3 reste opérationnelle et devrait commencer à fonctionner après quelques mois de retard, a-t-elle déclaré.

Eutelsat 5 West B utilise une plate-forme Northrop Grumman GEOStar-2 avec une charge utile entièrement en bande Ku d’Airbus Defence and Space. Ecuer a refusé de dire si Eutelsat avait retracé le panneau solaire cassé à un fournisseur spécifique.

Eutelsat s’attend à ce que la perte d’électricité réduise les revenus de la société de 5 millions à 10 millions d’euros (5,5 millions à 11 millions de dollars) pour le reste de son exercice, qui se termine le 30 juin.

La charge utile hébergée par GEO-3 est conçue pour affiner les signaux de navigation par satellite pour les aéronefs dans le cadre du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire, ou EGNOS. Il devrait générer environ 7 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pour Eutelsat, soit 102 millions d’euros sur sa durée de vie de 15 ans.

Ecuer a déclaré qu’Eutelsat prévoyait de garder le satellite Eutelsat 5 West A, âgé de 17 ans et demi, sur une orbite inclinée à faible consommation de carburant afin de pouvoir accueillir les clients pendant une plus longue période.

Eutelsat 5 West B était un satellite de remplacement pour Eutelsat 5 West A. Les satellites sur orbites inclinées économisent du carburant en limitant leurs manœuvres de maintien en station, un processus qui prolonge leur vie mais limite les types de clients qu’ils peuvent servir.

Ecuer a déclaré que le plan d’atténuation d’Eutelsat pour la capacité perdue comprend également l’optimisation de la capacité sur Eutelsat 5 West B et le transfert des clients vers des satellites à d’autres emplacements orbitaux. La société estime qu’elle encourra jusqu’à 10 millions d’euros de frais de repointage d’antenne car elle redirige les antennes paraboliques des clients vers les autres satellites.

Les clients d’Eutelsat 5 West B sont principalement des diffuseurs en France et en Europe, et des utilisateurs de haut débit de données fixes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a-t-elle déclaré.

Eutelsat n’a pas encore décidé de la taille d’une réclamation d’assurance qu’elle déposera pour les performances perdues du satellite, a déclaré Ecuer. Eutelsat 5 West B était assuré par une police de lancement plus un an à hauteur de 173 millions d’euros.