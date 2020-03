La petite startup de lancement Leo Aerospace suspend ses opérations

WASHINGTON – Une start-up développant un petit lanceur embarqué est passée en «hibernation» après avoir eu du mal à collecter des fonds, un sort auquel pourraient être confrontées de nombreuses autres entreprises du secteur.

Dans une lettre datée du 13 mars adressée aux investisseurs et autres associés de la société, Leo Aerospace a déclaré que les difficultés de financement et les inquiétudes concernant le calendrier du marché avaient conduit la startup à décider de suspendre ses activités, étant entendu qu’elle ne reprendrait peut-être jamais ses travaux.

“Oui, nous avons décidé de fermer les choses pour le moment”, a confirmé Dane Rudy, co-fondateur et directeur général de Leo Aerospace, dans un courriel du 16 mars. «Le financement était un élément majeur.»

Dans la lettre, la société californienne a déclaré qu’elle avait du mal à lever des fonds auprès d’investisseurs extérieurs. «La collecte de fonds s’avère de plus en plus difficile car les investisseurs mettent davantage l’accent sur les entreprises génératrices de revenus avec des horizons de temps plus courts», a déclaré la société. En outre, la société n’avait pas encore reçu de décision sur une subvention de recherche sur l’innovation dans les petites entreprises de l’US Air Force (SBIR) qu’elle avait sollicitée l’année dernière. «Après un retard de quatre mois, nous sommes à la fin de notre capacité financière.»

Un deuxième facteur, a indiqué la société dans la lettre, est que ses plans pour offrir des lancements dédiés de très petits satellites pourraient être trop en avance sur la demande du marché. «Bien qu’ils croissent à un rythme incroyable, nos clients sont précoces dans un marché naissant qui continue de mûrir. En examinant objectivement notre calendrier, nous pensons que nous nous concentrons très tôt sur le service d’un créneau spécifique. »

Leo Aerospace développait un petit système de lancement conçu pour placer jusqu’à 25 kilogrammes sur une orbite synchrone solaire. Le lanceur de la société utiliserait des moteurs à propergol solide pour ses deux premiers étages et un étage supérieur à propergol liquide pouvant être stocké. L’entreprise prévoyait de se procurer commercialement ces systèmes de propulsion.

Ce qui distingue l’entreprise, c’est que la fusée décollerait d’un ballon volant à une altitude d’environ 18 000 mètres. Ce concept, appelé «rockoon», remonte au début de l’ère spatiale, mais a connu des difficultés en raison des défis liés au contrôle de la plate-forme de lancement. Leo Aerospace a déclaré avoir développé une technologie propriétaire qui fournissait une plate-forme stable pour la fusée, qui après son lancement pourrait redescendre sur Terre pour être réutilisée. La société a également déclaré que la plate-forme, connue sous le nom de Regulus, pourrait également être utilisée pour prendre en charge les lancements suborbitaux ainsi que les charges utiles à haute altitude.

Dans une présentation d’octobre 2019 lors de la conférence TechCrunch Disrupt à San Francisco, Leo Aerospace a déclaré qu’il effectuerait son premier lancement orbital en 2022. La société a estimé qu’elle aurait besoin de lever des «dizaines de millions» de dollars pour arriver à ce point. Il n’a pas révélé combien d’argent il avait collecté, bien que les dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis indiquent qu’au début de 2019, la société avait levé moins d’un demi-million de dollars.

Leo Aerospace était l’une des dizaines de sociétés à la recherche de petits lanceurs. Le nombre d’entreprises a dépassé de loin toutes les projections de la demande de leurs véhicules, ce qui a conduit les dirigeants de l’industrie et les investisseurs à croire qu’un bouleversement était inévitable.

“Si vous investissez dans l’une des 40 entreprises qui tentent de construire une fusée, pourquoi serait-ce celle des 40 qui va gagner?” a déclaré Mark Rigolle, directeur général de la startup de constellation de satellites KLEO Connect, lors d’une table ronde lors de la conférence Satellite 2020 le 9 mars.

D’autres membres du panel ont déclaré que les sociétés de capital-risque pourraient décider de cesser de soutenir les startups spatiales en général qui ont des perspectives limitées mais qui nécessitent toujours un financement supplémentaire important. «Je dis depuis un an que nous sommes à un point d’arrêt pour de nombreuses startups», a déclaré Chris Quilty, président de Quilty Analytics. “Pour les entreprises qui n’ont pas réalisé ou atteint leurs attentes, je pense qu’il y aura une opportunité où beaucoup de ces VCs ne feront que débrancher.”

Leo Aerospace n’a pas cité la pandémie de coronavirus en cours pour justifier la suspension de ses opérations. Cependant, Sequoia Capital, une importante société de capital-risque, a qualifié la flambée de «cygne noir» de 2020, avec des effets imprévisibles sur le marché. Dans une note à ses sociétés du portefeuille, le 5 mars, elle a averti que le financement pourrait être difficile si la pandémie provoquait une crise financière.

«Les financements privés pourraient se ramollir considérablement, comme cela s’est produit en 2001 et 2009. Que feriez-vous si la collecte de fonds à des conditions attractives s’avérait difficile en 2020 et 2021?» la société a déclaré dans sa note de service. Depuis la publication de cette note, le Dow Jones Industrial Average, un baromètre de premier plan de l’ensemble du marché boursier, a baissé de plus de 20%.