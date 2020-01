La planète connue la plus chaude fond continuellement sa propre atmosphère

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Alors que nous regardons dans l’univers à la recherche d’autres mondes, nous avons repéré de nombreuses géantes gazeuses en orbite près de leurs étoiles d’origine. Ces soi-disant «Jupiters chauds» ont des environnements extrêmes, mais la planète KELT-9b est dans une classe à part. Il s’agit de l’exoplanète la plus chaude jamais découverte, et nous comprenons maintenant ce que cela signifie. Une nouvelle analyse de KELT-9b montre que les molécules de son atmosphère sont déchirées.

Les astronomes ont découvert KELT-9b en 2017 en orbite autour d’une étoile à environ 670 années-lumière. Il a une température de surface de 7800 degrés Fahrenheit (4300 degrés Celsius). Cela en fait de loin l’exoplanète la plus chaude, et elle est encore plus chaude que certaines étoiles. La planète aurait pu devenir une étoile elle-même si ce n’était de sa faible masse, qui est juste timide de trois fois celle de Jupiter.

Naturellement, KELT-9b a suscité l’intérêt des astronomes. Bien sûr, KELT-9b ne peut pas soutenir la vie telle que nous la connaissons, mais étudier un environnement extrême comme celui-ci peut nous aider à mieux comprendre toutes les planètes. Des observations récentes avec le télescope spatial infrarouge Spitzer ont révélé ce que ces températures extrêmes signifient pour l’atmosphère. Spitzer peut mesurer les variations de chaleur, et il a pu prendre la température des deux moitiés de KELT-9b alors qu’il tournait autour de l’étoile.

Sur la base des données de Spitzer, les astronomes sont convaincus que les molécules au bord du jour de la planète sont continuellement déchiquetées. Même l’hydrogène moléculaire, la plus petite et la plus simple des molécules, n’a aucun espoir de survie. KELT-9b orbite très près de son étoile – une année il y a seulement 1,5 jours terrestres. Comme la plupart des exoplanètes sur de telles orbites, elle est verrouillée en ordre de marche avec un côté toujours face à l’étoile. Les températures y sont suffisamment élevées pour dissocier les molécules, mais le côté nuit est environ 50% plus frais. C’est suffisant pour que les molécules se reforment lorsqu’elles circulent du côté opposé. Le résultat est un cycle de fusion et de reformage des molécules dans les nuages ​​de KELT-9b, comme une sorte de bande transporteuse moléculaire infernale.

Les données d’observation correspondent bien aux modèles informatiques développés ici sur Terre. Sans dissociation de l’hydrogène, les modèles prédisent des vitesses de vent insondables de 37 miles par seconde (60 kilomètres par seconde). La dissociation de l’hydrogène distribue la chaleur plus uniformément, bien que les astronomes soient toujours déroutés par l’emplacement du «point chaud» de la planète, qui n’est pas directement sous l’étoile comme prévu. Ce n’est qu’un mystère de plus à enquêter sur KELT-9b.

