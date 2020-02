La PlayStation Business de Sony frappe un mur

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les ventes de consoles de génération actuelle ont chuté plus rapidement que prévu, les clients potentiels ayant apparemment suspendu leurs achats avant la révélation de cette année. C’est le message cohérent que nous avons entendu de la part de plusieurs sociétés sur le marché des consoles de jeux, notamment AMD, GameStop et maintenant Sony lui-même. Les ventes de matériel sont en baisse dans l’industrie par des quantités plus importantes que ce que nous avons vu à ce stade du cycle de console précédent.

Telle est la conclusion de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Sony. Les revenus de la division des jeux de Sony ont baissé de 20% en glissement annuel, principalement en raison de l’impact de la baisse des ventes de matériel. Les logiciels étaient une situation plus compliquée – les revenus étaient en baisse, oui, mais alors que les ventes de tiers étaient en baisse, les ventes de première partie étaient en hausse (mais pas assez pour répondre aux attentes). La croissance des abonnés PlayStation Plus a également été positive, en hausse de 2,5 millions à 38,8 millions au cours des 12 derniers mois, et a contribué à compenser une partie du déclin des logiciels.

Sony ajuste ses prévisions du quatrième trimestre 2019 à la baisse de 459 millions de dollars, soit environ 3%. L’exercice financier Sony a eu lieu d’octobre à décembre, nous sommes donc actuellement au quatrième trimestre 2019 et au premier trimestre 2020 en ce qui concerne la société japonaise. Les calendriers sont bizarres.

Regard sur la PS5

Sony n’est pas encore prêt à parler de la PS5 (pas lors de ses appels de résultats, de toute façon), mais la société prévoit que les revenus du jeu augmenteront au cours du second semestre de l’année alors que la nouvelle console arrivera sur le marché. La situation concernant les prévisions de ventes pour les Xbox Series X et PS5 est assez différente de ce qu’elle était à ce stade du cycle de console précédent. Début 2013, nous connaissions depuis plusieurs années une popularité explosive des smartphones. Les tablettes avaient acclamé le marché de manière significative. Les micro-consoles comme Ouya n’avaient pas encore échoué. Dans l’ensemble, beaucoup de gens demandaient si l’ère du jeu sur console était révolue, pour être remplacée par des jeux mobiles et des services de streaming.

Sept ans plus tard, le verdict sur le remplacement de la console mobile est définitivement «non», et les services de streaming n’ont pas réussi non plus, bien que Google et Nvidia s’y attaquent tous les deux. Sony entre dans l’ère PS5 en tant que vainqueur définitif de la course aux ventes contre Microsoft et la concurrence sur les revenus globaux. Microsoft a sans doute passé une grande partie des sept dernières années à unifier son écosystème entre la Xbox et le PC, et il semble que cela continuera avec la Xbox Series X.

Mon propre pari mineur, en ce qui concerne la PS5, est que Sony trouvera un moyen de faire de Final Fantasy VII Remake un titre PS5 proche du lancement. Alors que FF7 n’était pas un titre de lancement PS1 – la console a été lancée le 3 décembre 1994, tandis que FF7 a fait ses débuts le 31 janvier 1997 – il est devenu l’un des titres PS1 les plus définitifs jamais créés et le jeu Final Fantasy le plus vendu de tous les temps. Après des retards répétés, Sony publie la première section du remake de Final Fantasy VII sur PS4 (comme promis) quelques mois avant le lancement de la PS5.

Le président de Square Enix a déjà fait des commentaires impliquant que le jeu serait jouable sur les deux générations de matériel, mais il semble incroyablement improbable que Sony ne pousse pas la société à construire une version qui pourrait présenter les graphiques sur la PS5 de la même manière que original a fait pour la PS1.

Voici donc mon pari: à un moment donné, Sony annonce qu’il y aura une version spécifique au jeu PS5. Les propriétaires actuels de PlayStation 4 qui achètent la variante PS4, cependant, recevront une mise à niveau gratuite vers la saveur PS5 lorsqu’ils achèteront le nouveau système. Rendez cette offre valable pour une période de temps significative, comme, par exemple, la première année de vie de la console, et vous avez Final Fantasy VII Remake en tant que titre virtuel pour les fans dévoués et en tant que carotte au détail pour les joueurs qui veulent y jouer mais préfèrent attendre et l’acheter avec la console lors du lancement de cette dernière.

Certes, cela pourrait être une projection volontaire de fanboy de ma part. J’ai été carrément excité par les rumeurs d’une sortie PC pour celle-ci.

