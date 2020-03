La pointe de coronavirus d’aujourd’hui aux États-Unis ne raconte pas toute l’histoire – .

Mise à jour du coronavirus du 24 mars: Mardi matin, plus de 46 000 cas de nouveau coronavirus avaient été confirmés aux États-Unis, avec près de 600 décès.

Et même si l’Organisation mondiale de la santé pense que les États-Unis pourraient bientôt devenir l’épicentre de la pandémie, le président Trump a insisté lundi qu’il voulait rouvrir bientôt les entreprises américaines.

Les experts en santé ont mis en garde contre cette tendance à inverser la tendance trop tôt, et l’une des raisons en est que les chiffres d’aujourd’hui ne reflètent pas la réalité d’aujourd’hui.

Hier, le président Trump a fait tourner la tête de tout le monde lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a insisté pour qu’il fasse pression pour que les entreprises rouvrent bientôt, que les quarantaines et fermetures liées aux coronavirus prennent fin et que l’économie américaine commence à revenir à la normale. «Notre pays n’a pas été construit pour être fermé», a déclaré Trump. «Nous allons ouvrir notre pays aux affaires parce que notre pays était censé être ouvert.»

Non seulement cela va à l’encontre des avertissements à peu près universels des experts de la santé qui soulignent que le virus mortel n’est pas encore loin d’avoir suivi son cours aux États-Unis, mais c’est aussi exactement ce que de nombreux experts ont mis en garde pendant les premiers jours de la lutte contre le virus – qu’il serait tentant de vouloir réagir rapidement aux arrêts liés aux coronavirus, même si ce que vous voyez aujourd’hui ne reflète pas les conditions d’aujourd’hui.

En réalité, les chiffres d’aujourd’hui – plus de 46 000 cas aux États-Unis, avec près de 600 décès – reflètent où nous étions il y a environ deux semaines.

C’est à cause d’un mélange de facteurs, y compris que les cas symptomatiques du virus mortel ne se manifestent pas pendant plusieurs jours. Le délai entre l’infection et les premiers symptômes apparaissant est d’environ cinq jours. Ajoutez quelques jours de plus pour que la personne soit effectivement testée et diagnostiquée et pour finir par être ajoutée aux chiffres officiels – qui, soit dit en passant, ne font que commencer là où ils doivent être, car les États et les villes intensifient encore leur tester les capacités.

Il y a environ deux semaines, les tests faisaient toujours défaut dans tout le pays. Dans de nombreuses villes, les gens vivaient toujours dans leur vie quotidienne – et pouvaient potentiellement entrer en contact avec des porteurs du virus.

Toutes les interventions que nous faisons aujourd’hui n’apparaîtront pas dans nos données pendant 1-2 semaines. Le temps qu’il faut pour montrer les symptômes après avoir été infecté est d’environ 5 jours, puis il faut encore quelques jours pour être diagnostiqué et compté. Pendant un certain temps, vous aurez l’impression que rien ne fonctionne, mais cela prend du temps. https://t.co/qeokaMuJSw

– Caitlin Rivers, PhD (@cmyeaton) 18 mars 2020

Je ne pense toujours pas que les gens comprennent que le changement du nombre de cas de coronavirus détectés * aujourd’hui * reflète:

1) ce qui se passait il y a ~ 10-12 jours, car c’est à peu près le décalage entre le moment où la transmission se produit et le moment où les tests positifs apparaissent +

2) changements dans le volume des tests

– Nate Silver (@ NateSilver538) 23 mars 2020

Tout cela pour dire qu’il ne devrait pas y avoir de précipitation pour abandonner les mesures de distanciation sociale pour le moment car leur impact, dans l’ensemble, n’est pas encore reflété dans les données. Nous ne verrons pas avant 10 jours environ l’effet des quarantaines et des diverses mesures de maintien à domicile dans tout le pays.

Pendant ce temps, une nouvelle enquête d’Associated Press a révélé que l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis ne sont pas plus avancés dans leur lutte contre le virus est liée à la réponse désastreuse du gouvernement fédéral qui a combiné à peine tous les tests avec une insistance de la Maison Blanche que le coronavirus est rien à craindre. “Il y avait de très nombreuses occasions de ne pas arriver où nous en sommes”, a déclaré à l’AP le Dr Ashish K. Jha, directeur du Global Health Institute à Harvard. «Fondamentalement, ils ont pris cela comme d’habitude. … Et c’est parce que le message de la Maison Blanche était «ce n’est pas un gros problème, ce n’est pas pire que la grippe». Donc, ce message n’a fondamentalement créé aucun sentiment d’urgence au sein de la FDA ou du CDC pour y remédier. »

