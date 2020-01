La police de Londres déploie des caméras de reconnaissance faciale controversées

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La technologie de reconnaissance faciale est plus répandue que jamais – de nombreuses personnes ont des téléphones dans leurs poches qui utilisent des capteurs et des algorithmes avancés pour s’assurer que personne d’autre ne peut accéder à leurs données. Cependant, les forces de l’ordre utilisent également de plus en plus les données de reconnaissance faciale pour rechercher des criminels connus dans la foule. La ville de Londres est la dernière à ajouter cette capacité à son arsenal de sécurité publique. La ville affirme cependant être prudente avec les données.

Le service de police métropolitain de Londres a déployé la technologie de reconnaissance faciale en direct à plusieurs endroits de la ville. Des panneaux avertiront les gens que la reconnaissance faciale est utilisée, mais les caméras balayeront les foules sans discrimination à la recherche d’individus recherchés. La police affirme que cela les aidera à retrouver des personnes accusées de crimes graves et violents. Le Met souligne que les caméras de reconnaissance faciale sont un système distinct qui n’est pas lié au vaste réseau de caméras de vidéosurveillance de la ville. Ainsi, le système de reconnaissance faciale ne sera actif que dans les zones marquées par des signes.

Si les caméras détectent une correspondance potentielle, il appartiendra aux policiers humains d’examiner l’image et de prendre une décision. Dans un tweet, la police métropolitaine dit que toutes les images qui ne déclenchent pas de correspondance seront immédiatement supprimées. Cependant, ce qui se passe avec les images de faux positifs n’est pas clair. Il pourrait y en avoir beaucoup aussi.

Le système repose sur des flux de caméras 2D standard qui sont moins précis que les systèmes de numérisation 3D. Un rapport de l’Université d’Essex montre que la technologie de reconnaissance faciale employée par le Met a retourné des correspondances inexactes dans environ 81% des cas. Lors d’un test au Pays de Galles, le système développé par NEC a identifié 2 300 innocents comme des criminels. Il appartiendrait à la police de Londres de contrôler chacun de ces individus pour décider de les arrêter pour les interroger. Le Met dit que le système n’est mauvais qu’une fois sur mille, mais il compare les correspondances réussies et infructueuses avec le nombre total traité par le système.

Ce déploiement de la technologie de reconnaissance faciale intervient alors que l’Union européenne envisage une interdiction temporaire. L’UE peut bloquer l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics pendant cinq ans alors qu’elle étudie les moyens de la réglementer correctement. Bien entendu, cela n’affecterait pas le Royaume-Uni s’il concrétise son projet de quitter l’UE.

