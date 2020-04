La police rappelle aux personnes en lock-out de porter un pantalon lors de la vérification du courrier – .

La police du Maryland lance un avertissement aux résidents qui quittent leur domicile sans pantalon.

Le bulletin ironique a été publié sur Facebook, où il a attiré beaucoup d’attention.

Se vêtir et maintenir ses routines quotidiennes est une bonne chose sur laquelle se concentrer si vous vous sentez un peu déstabilisé pendant le verrouillage, alors portez un pantalon.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La nouvelle pandémie de coronavirus a changé nos vies de manière inattendue et dramatique. La distanciation sociale et les ordres de rester à la maison sont nouveaux pour nous tous, et s’adapter à ce nouveau mode de vie (si tout va bien temporaire) peut être difficile. Pour certaines personnes qui passent maintenant chaque jour à la maison, le pantalon est apparemment devenu un accessoire optionnel.

Les policiers de Taneytown, dans le Maryland, ne sont pas trop férus de cette nouvelle tendance et ont apparemment vu un trop grand nombre d’habitants sans pantalons valser devant leur domicile. Dans une nouvelle publication sur Facebook, le service de police rappelle de manière amicale mais sévère que vous devez absolument porter un pantalon lorsque vous quittez la maison, même si c’est uniquement pour vérifier le courrier.

J’ai compris. En tant que personne qui travaille à domicile de toute façon, je dois vraiment me pousser à me lever et à agir comme un humain tous les jours. Cela signifie s’en tenir à la même routine de réveil que j’ai suivie lorsque je travaillais dans un grand bureau. Prendre une douche et mettre une tenue réelle est une corvée, mais nécessaire.

La liberté de ne pas avoir à travailler peut facilement vous inciter à enfiler un sweat-shirt, à saisir votre ordinateur portable et à travailler dans le confort de votre propre canapé. Vous perdez la notion du temps. Soudain, il est midi et tu as toujours l’air de sortir du lit.

C’est à ce moment que cela se produit. Vous voyez une alerte sur votre téléphone. Une livraison Amazon! Personne ne remarquera sûrement si vous venez de manquer à la boîte aux lettres dans vos sous-vêtements, non? FAUX.

Se faire prendre par les flics pour ne pas porter de pantalon? Cela peut arriver aux meilleurs d’entre nous, mais nous allons passer au travers et être meilleurs pour cela.

En attendant, il existe de très bonnes raisons de maintenir une routine quotidienne qui consiste à se préparer de la même manière que si vous deviez quitter la maison. Recherchez des conseils sur la façon de gérer votre santé mentale pendant cette étrange nouvelle réalité dans laquelle nous vivons tous et vous verrez de nombreuses recommandations, y compris l’accent mis sur l’entretien personnel et le maintien des rituels du matin même si vous ne quittez pas la maison.

Vous n’avez pas besoin de l’application de la loi locale pour vous dire que vous vous sentez un peu plus «normal» si vous commencez votre journée en vous habillant. C’est une bonne habitude, mais ce n’est pas non plus la fin du monde si vous décidez de passer une journée sans pantalon. N’oubliez pas que le monde extérieur n’est peut-être pas prêt à le voir.

Source de l’image: ANDREJ CUKIC / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.