La Porsche Taycan 4S élue «meilleure voiture électrique au monde»

La Porsche Taycan 4S a récemment été reconnue comme «La meilleure voiture électrique au monde» par le média britannique The Sun.

La publication a reconnu la voiture allemande comme la meilleure voiture électrique disponible aujourd’hui en raison de ses performances, de son prix et de l’histoire exceptionnelle de Porsche en tant que constructeur automobile.

Alors que Tesla s’est maintenu comme le premier constructeur mondial de voitures électriques, certains pensent que la riche histoire de Porsche en matière de production de véhicules hautes performances et sa vaste expérience dans l’industrie automobile suffisent à reconnaître la Taycan comme la meilleure voiture à batterie au monde.

«La crème monte toujours au sommet. Tesla ne peut pas résister à l’ingénierie allemande », indique l’article.

Porsche a initialement proposé deux autres variantes du Taycan, le Turbo et le Turbo S, après son dévoilement en septembre. En octobre, le constructeur automobile allemand a élargi sa gamme Taycan en lançant le 4S pour un prix de 103 800 $, réduisant la version Turbo plus chère et plus puissante d’environ 46 000 $.

Après avoir parlé du Taycan d’une manière positive qu’il mérite, l’article continue en mentionnant que le seul véhicule comparable de Tesla est le Model S doté du mode Ludicrous. L’écrivain déclare qu’il «est toujours le plus rapide et Tesla a une sérieuse longueur d’avance avec son propre réseau de suralimentation. Elon Musk devrait également être félicité pour avoir forcé des gens comme Porsche et Audi (avec la prochaine e-tron GT) à agir. »

Elon Musk a toujours déclaré que la concurrence ne concernait pas d’autres sociétés de véhicules électriques, mais plutôt les constructeurs qui continuent de produire des voitures à essence qui contribuent à la crise climatique. Cependant, le Model S n’est pas le véhicule le plus comparable au Taycan 4S. La performance du modèle 3 est.

Le Taycan 4S offre 571 chevaux à partir d’une batterie de 93 kWh, et il est capable de passer de 0 à 62 mph en 4 secondes. Ces chiffres sont plus comparables à la Tesla Model 3 Performance, qui offre 580 chevaux à partir d’une batterie de 75 kWh et un temps de 3,2 à 0-60 mph. Le coup de pouce est que le modèle 3 Performance se vend à environ 54% du prix du Taycan 4S.

La portée entre les deux véhicules est également très différente. Le WLTP donne au Model 3 Performance une note de 329 milles et le Taycan 4S 207-253 milles avec son module complémentaire de mise à niveau de batterie en option. C’est nettement mieux que la variante Turbo, qui a reçu une cote de portée de 201 milles de l’EPA.

Bien qu’il soit compréhensible que les nouvelles variantes de Porsche Taycan soient impressionnantes et un pas dans la bonne direction pour le constructeur automobile allemand, il est difficile de la solidifier comme «la meilleure voiture électrique au monde» tant qu’elle n’est pas entrée en production et ne le sera pas avant Juin 2020.

Pendant ce temps, la Model 3 continue de s’imposer comme l’une des voitures électriques les plus populaires au monde, et elle continue de gagner des éloges pour sa dynamique de conduite et sa technologie. Tesla a livré plus de 92 500 Model 3 au 4e trimestre de 2019. Si un acheteur recherche un véhicule qui en a pour son argent et qui peut affronter les meilleures berlines hautes performances propulsées par ICE, la Model 3 Performance est définitivement correspond à la facture.

L’auteur de l’article saluant le Taycan comme le meilleur véhicule électrique au monde a déclaré: “Montrez-moi quoi que ce soit de mieux et je vous achèterai une pinte.”

Eh bien, on dirait que quelqu’un me doit une pinte.