La pré-révision AMD 3990X et la tentative de record du monde d’overclocking

Aujourd’hui, AMD lance son Ryzen Threadripper 3990X – un processeur 64 cœurs avec une horloge de base de 2,9 GHz, une horloge de suralimentation de 4,3 GHz et un cache L3 de 256 Mo. À l’origine, notre plan était de présenter un examen approfondi du processeur, de discuter brièvement du projet d’overclocking et de poursuivre avec un article détaillé sur le composant d’overclocking lundi.

Malheureusement, une urgence familiale m’a éloigné du clavier et ce plan va devoir être modifié. Bien que je dispose de la plupart des données dont j’avais besoin pour l’examen, j’ai besoin de temps pour les rassembler. Au lieu de vous enterrer dans des tableaux et des graphiques, je vais parler un peu de ce processeur, de ce que j’ai vu et de ce que je pense que cela signifie.

Tout d’abord, voici un petit quelque chose pour vous mettre en appétit:

Selon HWBot, au 6 février 2020, c’était le score Cinebench R20 à socket unique le plus élevé au monde. Il s’agit du quatrième score le plus élevé de Cinebench R20. Je l’ai atteint en utilisant une carte mère Asus Zenith II Extreme et Ryzen Threadripper 3990X d’AMD à une horloge verrouillée de 4 GHz sur 64 cœurs. C’est 256 GHz au total, soit 0,256 THz. Bien qu’il n’évolue évidemment pas comme le ferait un processeur monocœur à 0,256 THz, c’est à cette vitesse que le processeur fonctionne, dans l’ensemble.

Si tout se passe bien, je vais battre ce record et enregistrer officiellement les résultats au cours du week-end, puis parler du projet OC lundi. Je dirai ceci, cependant – les défis de puissance et de fonctionnement actuels à une horloge haute vitesse sur tous ces processeurs sont formidables. Je ne sais pas quelle est la plus haute horloge que je puisse atteindre en fonctionnement stable. J’espère répondre à cette question ce week-end.

Donc. Avec ce teaser à l’écart, parlons du 3990X et de ses performances et de son positionnement dans les configurations de stock.

Ce que le 3990X apporte à la table

La première chose et la plus importante à comprendre à propos du 3990X est que ce n’est pas un processeur pour tout le monde. La grande majorité des applications ne sont pas conçues pour évoluer aussi haut. Windows lui-même n’est pas conçu pour évoluer aussi haut. La prise en charge de Microsoft pour plus de 64 threads dans Windows est un peu compliquée.

Depuis Windows Server 2008, Microsoft gère les systèmes avec plus de 64 threads d’une manière spécifique: en créant des groupes de processeurs. Chaque groupe contient jusqu’à 64 processeurs logiques (un noyau Hyper-Threading et un noyau physique sont traités de manière identique), bien que Microsoft utilise la reconnaissance de la localisation spatiale pour conserver un noyau logique et un noyau physique du même groupe de processeurs lorsque cela est possible. Cela signifie cependant que par défaut, les applications ne peuvent utiliser que 50% des 128 threads du 3990X. (Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet sur Bitsum ici.) Il existe des moyens de contourner ce problème – les applications peuvent implémenter leurs propres ordonnanceurs qui tirent mieux parti d’un processeur à gros cœurs.

Cela signifie que, dans l’ensemble, Linux offre souvent une meilleure mise à l’échelle pour le 3990X que Windows. Rob Williams de Techgage a effectué de nombreux tests Linux et je recommanderais son article si vous souhaitez une comparaison spécifique de la mise à l’échelle dans ce domaine.

Sous Windows, le 3990X présente des améliorations de performances significatives par rapport au 3970X dans plusieurs domaines. Le rendu est facilement la plus grande catégorie gagnante du processeur; un certain nombre de moteurs de rendu montrent une augmentation du 3990X allant de 1,3x à 1,6x selon l’application. L’une des étapes que j’ai prises pour cet examen a été d’acheter un accès au Blender Cloud afin de tester certaines des scènes de qualité professionnelle fournies dans ce système. Les plus de 30 tests de rendu que j’ai exécutés dans Blender seul ont confirmé que les utilisateurs de cette application peuvent espérer une mise à l’échelle forte, bien que le montant exact dépend du type de scène. Nous examinerons également comment le 3990X et le 3970X se comparent lors de l’exécution simultanée de plusieurs charges de travail.

Étant donné que le moteur de thread de Microsoft ne peut pas prendre en charge plus de 64 threads par défaut, il existe une poignée d’exemples où la désactivation de SMT sur le 3990X améliore les performances. Nous les examinerons également et verrons s’il existe un cas pour le processeur en tant que puce 64C / 64T par rapport au 3970X. Nous inclurons les performances de Cascade Lake et du 10980XE, non pas parce qu’Intel est en concurrence directe avec le 3990X avec cette puce, mais parce qu’il est important de mettre les meilleurs chiffres représentatifs dans la mesure du possible, et Intel fait actuellement son propre argument à le prix de 1 000 $. Il y a quelques tests où le 10980XE avance, malgré le nombre de cœurs. Avec une puce aussi chère, je voulais explorer les coins et recoins du monde de la performance.

L’une des raisons pour lesquelles cet examen prendra un peu plus de temps à se réunir est que je travaille également avec des références différentes de celles que nous avons utilisées auparavant. Des applications comme Agisoft Metashape, Pix4D, Da Vinci Resolve et Maya 2020 (avec un benchmark d’étirement du processeur créé par Antonio Bosi), ainsi que beaucoup de mélanges. Nous avons des applications où le 3990X prouve sa propre valeur (si vous jouez sur ce type de marché professionnel, au moins), et oui, des tests qui démontrent que vous seriez vraiment mieux avec un 3970X.

Nous aurons également des résultats de référence plus overclockés et, si les choses vont dans mon sens, quelques scores plus élevés. Cela mérite d’attendre.

Premières conclusions

Je vais garder certaines de mes pensées en arrière pour l’examen réel, mais je vais le dire ici: le 3990X est un processeur très excitant, même si ce n’est pas une puce qu’il est logique pour la plupart des gens d’acheter.

Tester cette puce m’a rappelé qu’il fut un temps où nous attendions sur les systèmes d’exploitation et les applications pour pouvoir profiter des fonctionnalités du CPU.

La première itération de Hyper-Threading ne fonctionnait correctement que si vous exécutiez XP SP1 (SP1 lui-même était encore assez nouveau) ou si vous aviez installé SP4 pour Windows 2000. Nous avons attendu les applications pour ajouter la prise en charge SSE2 pour le Pentium 4. Nous avons attendu un 64 Windows et applications natives, tout comme nous attendions les applications 32 bits et la prise en charge du système d’exploitation à une époque antérieure. Maintenant, grâce au 3990X, nous attendons que Microsoft améliore la façon dont il gère les processeurs à nombre de cœurs élevé.

La différence d’approche entre AMD et Intel

AMD, pour être clair, n’est pas la première entreprise à rencontrer ce problème avec Windows. Tous les processeurs Intel à nombre de cœurs élevé rencontrent le même problème. Intel, cependant, a gardé son nombre de cœurs beaucoup plus bas et son prix par cœur beaucoup plus élevé. La gamme Xeon-W, qui est destinée aux postes de travail, évolue jusqu’à 28 cœurs dans un seul socket mais n’offre aucune compatibilité double socket. J’ai vérifié les prix chez Dell – une double station de travail Xeon Gold 6252 (24C / 48T, base 2,1 GHz, Turbo 3,7 GHz) commence à 10138 $. Le même système avec un processeur Xeon Bronze commence à 1579 $. Cela représente des frais de mise à niveau de 8559 $ pour deux processeurs qui offrent seulement 75% du nombre de cœurs du Threadripper 3990X, à plus du double de son coût de base.

Ces baisses de prix devraient conduire des processeurs à nombre de cœurs plus élevé vers des marchés plus professionnels, ce qui encouragera à son tour les développeurs Microsoft et Linux à mieux les prendre en charge.

Enfin – parce que le marché des postes de travail ne répond pas seulement au nombre de cœurs – nous examinerons également certains cas de performances où Cascade Lake reste une meilleure option. Les applications qui ne s’adaptent pas particulièrement bien avec le nombre de cœurs fonctionnent parfois beaucoup mieux sur le matériel Intel. Je vais vous dire dès le départ que Cascade Lake remporte quelques tests contre le 3990X. C’est pourquoi il est important de comprendre les différentes caractéristiques du CPU avant de l’acheter.

Je regrette de ne pas avoir terminé l’examen complet à temps pour que vous puissiez le lire ce matin. J’espère que ce que j’ai présenté ici dans ma version d’un “Coming Soon” vous donne quelque chose à espérer – et un aperçu juste de ce que je pense du CPU, même si j’ai besoin de quelques jours de plus pour terminer le projet.

