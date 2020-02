La présidente de l’UW, Ana Mari Cauce, rejoint le conseil d’administration d’AI2 – .

Ana Mari Cauce, présidente de l’Université de Washington. (Photo . / Kevin Lisota)

La présidente de l’Université de Washington, Ana Mari Cauce, a rejoint le conseil d’administration de l’Allen Institute for Artificial Intelligence, forgeant un lien encore plus étroit entre deux des plus grandes institutions de recherche de Seattle.

L’addition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier, tire parti des liens existants entre UW et l’héritage du co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, qui a créé AI2 en 2014. L’entrepreneur et philanthrope, décédé en 2018, est commémoré par Paul G. d’UW École Allen d’Informatique et d’Ingénierie.

Le PDG d’AI2, Oren Etzioni, a déclaré que Cauce et le vice-président de Microsoft Healthcare Peter Lee, qui a rejoint le conseil d’administration en 2018 peu de temps avant la mort d’Allen, ouvrira la voie à une nouvelle phase de la croissance de l’institut.

«Nous avons deux personnes qui, entre elles, ont une connaissance approfondie et large de la recherche, et une réelle compréhension de la façon de faire évoluer les organisations de recherche, comment les faire réussir à long terme», a déclaré Etzioni à ..

“Notre objectif dans la croissance de notre conseil d’administration a été de continuer à obtenir les meilleurs conseils et le meilleur mentorat possible sur la façon de développer l’héritage de Paul Allen et de maximiser” l’IA pour le bien commun “, ce qui est notre mission”, a-t-il déclaré.

Cauce, 64 ans, a rejoint UW en tant que professeur de psychologie et a gravi les échelons jusqu’au sommet de l’université en 2015. Elle supervise un établissement avec 59 000 étudiants, 4 300 professeurs et un budget de fonctionnement annuel de plus de 8,25 milliards de dollars. En ce qui concerne les dépenses totales de recherche et développement, UW se classe parmi les cinq meilleurs établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis avec 1,4 milliard de dollars pour l’exercice 2018.

Etzioni a souligné que les postes au conseil d’AI2 ne sont pas rémunérés, ce qui signifie que Cauce fournit son expertise principalement pour le bien de l’ordre. “C’est vraiment un immense honneur qu’elle soit prête à prendre le temps”, a-t-il déclaré.

L’Institut Allen pour l’intelligence artificielle n’est pas tout à fait au niveau de l’UW en ce qui concerne le personnel ou le budget, mais les plus de 100 chercheurs de son personnel ont fait plus que leur juste part des réalisations au cours des cinq dernières années.

AI2 a donné naissance à des projets allant du moteur de recherche Semantic Scholar à un jeu de devinettes compatible avec l’IA appelé Iconary. Il a également donné naissance à une série de spin-outs réussies, notamment Kitt.ai (qui a été acquis par Baidu en 2017) et Xnor.ai (qui a été acquis par Apple il y a quelques semaines seulement).

Etzioni a déclaré que l’une des priorités les plus récentes de l’institut était le projet AI & Fairness, qui vise à utiliser le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l’ingénierie pour éviter les biais qui peuvent se refléter dans les modèles de prise de décision basés sur l’IA.

“Nous intensifions encore beaucoup cela”, a-t-il déclaré.

Cauce et Lee rejoignent un conseil d’administration qui comprend également le professeur d’informatique UW Ed Lazowska, le PDG de Vulcan Bill Hilf et Steve Hall de Vulcan Capital. Le conseil consultatif scientifique d’AI2 fournit des cerveaux supplémentaires de la part d’Eric Horvath de Microsoft Research et d’Aude Oliva du MIT.

Etzioni a déclaré que les conseillers et les directeurs mettaient l’institut en position de poursuivre sa croissance, tout en restant fidèles à la vision de Paul Allen d’utiliser l’IA pour le bien commun. “Nous ne cherchons pas un remplaçant pour la vision de Paul, parce que nous pensons que cela nous est confié”, at-il dit. «Nous voulons davantage que les gens nous encadrent à mesure que nous grandissons et nous aident à bâtir une organisation de recherche durable et prospère. C’est pour cela qu’ils ont des perspectives uniques. “