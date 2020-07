La promesse et les dangers des constellations LEO

Le Pentagone a déjà créé un acronyme – PLEO – pour ses plans de déploiement de satellites dans des constellations en orbite terrestre basse proliférées.

L’agence de développement spatial du DoD ouvre la voie alors qu’elle se prépare à mettre en place une couche de transport des communications et une couche de surveillance et de suivi pour la défense antimissile hypersonique.

Le plus fervent partisan du Pentagone de PLEO, le sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie Mike Griffin, a fait valoir que le Pentagone doit réduire sa dépendance à l’égard de grands satellites d’un milliard de dollars en orbite géosynchrone qui sont vulnérables aux armes antisatellites.

Le cas des constellations proliférées en orbite terrestre basse est basé sur l’idée qu’elle fournit une infrastructure spatiale résiliente. Les petits satellites seraient moins chers et plus faciles à remplacer que les systèmes géostationnaires s’ils étaient détruits par des armes antisatellites. Cette approche devrait fonctionner en théorie. Une question clé est de savoir si les satellites et les lanceurs peuvent être rendus assez bon marché pour que le coût de la suppression d’un système LEO n’en vaille pas la peine.

La modification de «l’équation des coûts» pour un ennemi sera un défi majeur pour le DoD et l’US Space Force, explique Michael Martindale, ancien opérateur spatial de l’US Air Force et actuellement directeur de l’éducation spatiale pour la Space Force Association.

Autant que le DoD craint que les satellites GEO deviennent des cibles des armes orbitales chinoises, les systèmes LEO sont beaucoup plus faciles à toucher – aucune arme sophistiquée dans l’espace n’est requise. Les armes dites à ascension directe telles que les missiles sol-air ordinaires et les intercepteurs de missiles anti-balistiques sont beaucoup plus susceptibles d’être utilisées contre des satellites en orbite basse que les armes spatiales, dit Martindale.

Une étude récente de Todd Harrison du Center for Strategic and International Studies souligne que la Chine et la Russie, malgré leur rhétorique voulant interdire les armes dans l’espace, construisent des arsenaux d’armes antisatellites sur le terrain. Cela envoie un message aux autres pays que les armes antisatellites au sol sont un jeu équitable, note Harrison. «Avec son test ASAT 2019, l’Inde a clairement indiqué qu’elle pensait que les armes ASAT cinétiques Terre vers espace étaient un moyen légitime de légitime défense par dissuasion.»

Une proposition de contrôle des armes spatiales qui a été appuyée pendant des années par la Chine et la Russie ne dit rien sur l’interdiction des armes au sol. Cela parle fort de leurs intentions, dit Martindale. « Leur comportement indique qu’ils ne sont intéressés que par l’interdiction des capacités qu’ils n’ont pas déjà. »

Avec plus de systèmes LEO sur le point d’être déployés par le DoD – et par des entreprises américaines qui visent à fournir des services au DoD – la croissance des armes à ascension directe remet en question la supériorité spatiale américaine, que la doctrine militaire définit comme la capacité de mener des opérations spatiales «sans interférence prohibitive. contre les menaces terrestres ou spatiales. «

La supériorité spatiale, l’une des missions que la Force spatiale a héritées du Commandement spatial de l’Air Force, « a toujours été acquise », dit Martindale. « Maintenant, c’est contesté. »

La Force spatiale ne peut peut-être pas protéger tous les satellites, elle doit donc trouver des moyens de dissuader les pays de tenter d’en abattre un.

La doctrine de dissuasion des représailles massives fonctionne dans le domaine nucléaire parce que personne ne veut être neutralisé. Mais cela pourrait ne pas être aussi efficace avec l’espace, car les États-Unis ont plus à perdre que quiconque si les satellites deviennent des cibles en cas de guerre. Martindale dit que la clé est de rendre trop coûteux pour un ennemi de monter une attaque. « Vous devez réduire la valeur de chaque cible individuelle. »

Les armes à remontée directe ne sont pas assez bon marché pour éliminer les constellations LEO comprenant des dizaines ou des centaines de petits satellites largement spatiaux. «Si je veux refuser aux États-Unis leurs capacités spatiales, l’équation des coûts est facile pour les satellites GEO coûteux», dit-il. Mais s’il y a des centaines de cibles et que l’ennemi sait que les États-Unis peuvent reconstituer ces actifs rapidement, l’équation des coûts change et l’utilisation de missiles n’est pas aussi efficace.

Pour s’assurer que les architectures de satellites PLEO envisagées par Griffin et la Space Development Agency fournissent leur propre dissuasion, le DoD aurait besoin d’un approvisionnement rapide en satellites de remplacement et d’un accès rapide aux services de lancement afin que les constellations puissent être reconstituées rapidement et à peu de frais.

«C’est l’une des choses les plus importantes qu’ils puissent faire: changer l’équation de l’ascenseur spatial», dit-il.

À l’heure actuelle, il faut généralement des années pour faire décoller un satellite DoD. L’un des défis de la Force spatiale, a déclaré Martindale, sera de rendre le lancement spatial plus proche des opérations aériennes de l’Air Force, où le délai entre l’identification d’une cible et le lancement d’une frappe aérienne est généralement mesuré en minutes ou en heures.

Ce n’est peut-être pas réaliste dans l’espace, dit Martindale. Mais ça devrait être des jours ou des semaines. Ça ne peut pas être des années.

Sandra Erwin couvre l’espace militaire pour SpaceNews. Elle est une journaliste chevronnée de la sécurité nationale et ancienne rédactrice en chef du magazine de la Défense nationale.

«On National Security» apparaît dans chaque numéro du magazine SpaceNews. Cette colonne a été publiée dans le numéro du 15 juin 2020.