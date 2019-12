La réaction au départ du PDG de Boeing reflète l'espoir d'un rachat – .

Des proches de personnes tuées dans des accidents du 737 MAX portent des traces de leurs proches alors que le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, en bas à gauche, s'apprête à témoigner avant une audience au Sénat le 29 octobre. (Vidéo C-SPAN)

Dans le sillage de l'éviction du PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, les législateurs et les dirigeants syndicaux ont déclaré qu'ils espéraient que le changement de direction aiderait le géant de l'aérospatiale à faire face aux répercussions de deux accidents catastrophiques mortels impliquant des avions 737 MAX et regagnerait la confiance du public.

Certains ont dit que le départ était attendu depuis longtemps. Voici un échantillon de la réaction:

Paul Shearon, un ancien ingénieur de Boeing, président de la Fédération internationale des ingénieurs professionnels et techniques. L’affilié du syndicat – la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace, IFPTE Local 2001 – représente les ingénieurs et les techniciens de Boeing:

«Les changements de direction annoncés aujourd'hui par Boeing sont un pas dans la bonne direction. La société Boeing est depuis longtemps un chef de file mondial en matière d'ingénierie révolutionnaire et de normes de sécurité aérienne les plus élevées. Sous Dennis Muilenburg, cette réputation de qualité a été incontestablement ternie.

«Les quelque 20 000 ingénieurs et techniciens représentés par notre syndicat chez Boeing se sont engagés à rétablir le rôle de premier plan de Boeing dans l'aviation commerciale, la défense et les vols spatiaux. Nous sommes impatients de travailler avec le président actuel et futur PDG, David Calhoun. »

Le représentant américain Peter DeFazio, D-Ore., Président du House Transportation and Infrastructure Committee, qui a joué un rôle de premier plan dans les enquêtes sur les problèmes liés aux tragédies du 737 MAX:

«D'après ce que nous avons découvert jusqu'à présent dans notre enquête sur la conception, le développement et la certification du Boeing 737 MAX, il est clair que l'éviction de Dennis Muilenburg était attendue depuis longtemps. Sous sa direction, une entreprise admirée de longue date a pris un certain nombre de décisions dévastatrices suggérant que le profit était prioritaire sur la sécurité. En outre, les rapports selon lesquels Muilenburg a tenté de faire pression sur la FAA pour remettre le MAX en service sont très troublants, et je félicite l'administrateur Dickson d'avoir fait savoir que la FAA mettrait autant de temps qu'il le faudrait pour garantir la sécurité avant tout.

«Cet engagement envers la sécurité est quelque chose que je prends très au sérieux. Après le crash de ValuJet en 1996, j'ai dirigé la charge au Congrès pour m'assurer que le seul objectif de la FAA était de protéger la sécurité du public volant et non de promouvoir Boeing ou tout autre membre de l'industrie qu'elle réglemente. J'espère que la décision de supprimer Muilenburg signifie que Boeing est également prêt à marquer un nouveau chapitre de son engagement en matière de sécurité et de responsabilité. »

Représentant américain Rick Larsen, D-Wash., Dont le district comprend l'usine Everett de Boeing. Larsen siège au Comité des transports et de l'infrastructure de la Chambre et préside le Sous-comité de l'aviation:

«Rien n'est plus important que la sécurité du public voyageur. En tant que président du Sous-comité de l'aviation, je reste déterminé à superviser en profondeur le processus de certification du 737 MAX et à assurer la remise en service sûre de l'avion.

«L'enquête de surveillance du comité se poursuivra jusqu'en 2020. Je continuerai de garder les 346 victimes des deux tragiques accidents du 737 MAX et leurs familles au premier plan, ainsi que les femmes et les hommes dévoués de Boeing qui conçoivent, assemblent et construisent l'avion. .

«Enfin, le 737 MAX ne devrait pas être remis en service tant que la FAA n'aura pas déterminé qu'il est sûr de le faire. Le comité continuera de travailler avec l'administrateur de la FAA, Dickson, et son équipe sur la sécurité, tout en explorant les changements à apporter au processus de certification pour l'avenir. »

Représentant américain Pramila Jayapal, D-Wash .:

«Tenir les dirigeants d'entreprise responsables est une étape importante vers la restauration de la confiance en Boeing. Des travailleurs innovants et dévoués ont fait de Boeing une grande entreprise américaine. Ils méritent une équipe de direction et une culture d'entreprise qui mettent la sécurité au premier plan. »

Le sénateur américain Richard Blumenthal, D-Conn., Membre du comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports:

"Monsieur. Muilenburg aurait dû partir depuis longtemps. Il est juste de supprimer un PDG qui privilégie les bénéfices, mais cela ne remédiera pas à la culture du secret de sécurité de Boeing. Reconstruire la crédibilité chez Boeing nécessite un nettoyage complet de la maison de gestion.

«L'entreprise a besoin d'un nouveau leadership à tous les niveaux qui prendra la sécurité au sérieux. Dans l'intervalle, Boeing doit divulguer tous les documents et communications des employés concernant d'éventuels défauts sur son avion. »

