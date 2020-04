La règle de Small Business Administration disqualifie de nombreuses startups spatiales des prêts de secours pour coronavirus

La Fédération des vols spatiaux commerciaux et la SmallSat Alliance ont demandé à la SBA de modifier la façon dont elle définit une petite entreprise.

WASHINGTON – Des groupes industriels représentant l’espace et d’autres secteurs technologiques demandent au gouvernement américain de modifier les règles qui rendent de nombreuses startups inéligibles pour recevoir des prêts de la Small Business Administration pour aider à payer les travailleurs pendant la crise des coronavirus.

La question a été soulevée dans une lettre du 29 avril adressée au secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, au directeur par intérim du Bureau de la gestion et du budget, Russell Vought, et au chef de la Small Business Administration, Jovita Carranza.

La lettre a été signée par deux groupes de l’industrie spatiale – la Fédération des vols spatiaux commerciaux et la SmallSat Alliance – ainsi que l’App Association, Dcode et Financial Executives International.

Les groupes affirment que des centaines de startups américaines ont été disqualifiées des programmes de prêt – créés en vertu de la loi Coronavirus sur l’aide, les secours et la sécurité économique (CARES) et le Paycheck Protection Program – en raison de la façon dont la SBA définit la «petite entreprise».

De nombreuses startups sont financées par des sociétés de capital-risque qui investissent généralement dans un portefeuille d’entreprises. Pour être éligible au programme de prêts SBA, une entreprise doit avoir moins de 500 employés. Lors de la définition d’une petite entreprise, la SBA applique une «règle d’affiliation», obligeant les entreprises à inclure dans leur décompte des travailleurs tous les employés des entreprises avec lesquelles elles sont «affiliées».

Cette règle exige que les startups soutenues par des entreprises agrégent les employés de toutes les sociétés non liées dans lesquelles leurs investisseurs ont des positions en actions, poussant beaucoup au-delà du seuil de 500 employés.

Selon les groupes industriels, 98% des startups américaines ont moins de 100 employés.

La lettre avertit que jusqu’à ce que la SBA émette une dérogation à la «règle d’affiliation», des milliers de travailleurs à l’échelle nationale seront licenciés des startups. «Beaucoup de ces entreprises soutiennent des éléments de l’infrastructure essentielle de notre pays et doivent être protégées.»

Une source de l’industrie a déclaré que la lettre du 29 avril des cinq groupes commerciaux faisait suite à plusieurs autres lettres envoyées par les dirigeants du Congrès à la SBA et au Trésor au cours du dernier mois sur la même question.