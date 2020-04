La Russie suspend la production de roquettes Soyouz au milieu d’un coronavirus

WASHINGTON – Le fabricant de la fusée bourgeoise russe Soyouz-2 a déclaré qu’il avait interrompu la production pour assurer la sécurité des travailleurs pendant la pandémie de coronavirus.

Dans une transcription publiée par le Kremlin le 10 avril, Dmitry Baranov, directeur général du Samara Space Center, a déclaré que la société avait 52 fusées Soyouz déjà construites – 40 en stockage et 12 dans des spatioports en attente de missions.

La Russie utilise des fusées Soyouz-2 pour lancer des équipages et des cargaisons vers la Station spatiale internationale et pour installer des satellites gouvernementaux. Le lanceur européen Arianespace utilise également le Soyouz-2 de construction russe pour les lancements de satellites.

Baranov n’a mentionné aucun impact de la faillite de la start-up de mégaconstellation OneWeb, pour laquelle Arianespace avait achevé trois des 21 lancements prévus de Soyouz dans le cadre d’un contrat de 1,1 milliard de dollars. Arianespace avait souligné au cours des deux dernières années qu’elle avait des fusées Soyouz prêtes pour OneWeb chaque fois que la startup avait des satellites disponibles à lancer, et avait prévu d’effectuer 10 lancements Soyouz pour OneWeb cette année.

Baranov a déclaré que Samara continue de tester et d’entretenir les roquettes Soyouz-2 déjà construites, car elles les considèrent comme des activités critiques. Les travaux liés aux programmes du ministère russe de la Défense et au développement de la fusée Soyouz-5 de nouvelle génération sont également en cours, a-t-il déclaré.

Samara a un contrat d’État pour construire et lancer le premier Soyouz-5, dont la conception s’appuie fortement sur les fusées Zenit-3 et Soyouz-2 existantes, d’ici la fin de 2022, a-t-il déclaré.

Baranov a déclaré que Samara envisageait de restaurer son effectif complet après le 20 avril, tout en observant les mesures de sécurité pour empêcher la propagation du coronavirus.

La Russie construit en moyenne 15 à 20 roquettes Soyouz par an, selon Arianespace.

Le dernier lancement de Soyouz a eu lieu le 9 avril, transportant les cosmonautes russes Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner et l’astronaute américain Chris Cassidy à bord de l’ISS.

Un lancement par Soyouz d’un cargo Progress est toujours prévu fin avril depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, a déclaré Baranov.

Les fusées Soyouz-2 sont lancées à partir de quatre ports spatiaux – Baïkonour plus les cosmodromes nationaux de Plesetsk et Vostochny en Russie, et le Centre spatial européen de Guyane en Amérique du Sud.