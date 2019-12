La Russie teste son alternative à l'Internet ouvert

Ce site peut gagner des commissions d'affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d'utilisation.

C'est quelque chose d'un miracle mineur qu'Internet a étendu pour couvrir le monde sans être découpé en blocs incompatibles qui ne peuvent pas se parler. Cependant, la Russie fait un pas important dans cette direction. Le ministère russe des Communications confirme que le pays a testé une nouvelle alternative nationale à Internet, connue sous le nom de Runet.

La Russie a été vague sur le fonctionnement exact de Runet, mais les experts estiment qu'il serait similaire aux systèmes déjà en place dans des pays comme la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite. Les autorités affirment que le test s'est déroulé comme prévu et que les utilisateurs réguliers d'Internet n'ont remarqué aucune interruption des services. Bien sûr, le but de Runet est de perturber profondément si le besoin s'en fait sentir.

Runet est essentiellement un effort pour restreindre les points auxquels l'infrastructure de réseau interne de la Russie se connecte au monde extérieur. Si le gouvernement le jugeait nécessaire, il pourrait bloquer ces connexions et permettre à Runet de gérer les communications en ligne à l'intérieur du pays comme un intranet géant. De cette façon, la Russie pourrait isoler les utilisateurs d'Internet du monde extérieur pour bloquer l'accès à l'information et étouffer la communication. Cette configuration empêcherait également les VPN de fonctionner car ils ne pourraient pas se connecter aux serveurs nécessaires en dehors de Runet.

On ne sait pas à quel point la Russie est proche de la mise en œuvre de Runet, mais il ne faudra peut-être pas longtemps avant que le gouvernement restreigne l’accès à Internet en période de troubles. Il a déjà tenté de bloquer l'accès à des sites et services spécifiques comme l'application de messagerie Telegram. Runet nécessitera la coopération de nombreux FAI et sociétés de télécommunications en Russie, ce qui en fait une opération complexe. La Chine et certains autres pays soumis à de fortes restrictions sur Internet ont pu construire leur infrastructure en gardant à l’esprit l’isolement.

Cela survient quelques semaines seulement après que le gouvernement de Poutine a approuvé une loi qui obligera tous les appareils électroniques du pays à préinstaller une suite d'applications de fabrication russe. Il encadre la loi comme un moyen de promouvoir les entreprises russes et de rendre les téléphones plus faciles à utiliser. Cependant, il s'agit peut-être davantage d'amener les gens à utiliser des services sur lesquels le gouvernement a le contrôle. Ces applications seraient également plus susceptibles de fonctionner dans le cas où Runet prend le relais pour l'Internet ouvert.

Maintenant lis: