La seule façon pour l’Amérique de gérer la pandémie de coronavirus – .

Les responsables de la santé nous supplient d’aider à «aplanir la courbe» de la pandémie de coronavirus COVID-19.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour aplatir la courbe, et pourquoi est-ce si important?

Dans tous les drames entourant la nouvelle pandémie de coronavirus, il peut être difficile de naviguer dans un tout nouveau monde de phrases et de termes. L’un des termes dont vous avez probablement beaucoup entendu parler est «aplanir la courbe», mais qu’est-ce que cela signifie même, et pourquoi est-il si important de nous aider à traverser cette situation difficile?

Avant de parler d’aplanir la courbe, il est préférable de comprendre qu’elle s’applique à la façon dont une maladie – dans ce cas, COVID-19 – se propage dans une population. Si vous deviez tracer le nombre d’infections sur un graphique, il ne monterait pas en ligne droite diagonale. Lorsqu’elle n’est pas contrôlée, ou si nous ne faisons pas assez pour prévenir de nouvelles infections, le taux de nouveaux cas augmente de façon exponentielle, avec plusieurs fois plus de personnes affectées chaque jour.

Lorsque les responsables de la santé parlent de «la courbe», ils parlent de la courbe ascendante des nouvelles infections quotidiennes qui sont tracées sur un graphique linéaire. Plus la courbe est arrondie, pire est le travail que nous faisons pour prévenir de nouvelles infections. «Aplatir la courbe» fait référence au maintien du nombre de nouveaux cas sur une trajectoire plus basse et plus prévisible.

Mais pourquoi est-ce important? Si la maladie finira par vous toucher, pourquoi ne pas la contracter maintenant et en finir avec ça? Les systèmes de soins de santé n’ont la capacité d’un certain nombre de personnes malades à un moment donné. Le dépassement de cette capacité signifie que les gens seront inévitablement refoulés, et dans le cas de cette pandémie de coronavirus, beaucoup, y compris les personnes âgées, courent un risque extrême de graves conséquences pour la santé et de décès.

L’hospitalisation des cas les plus graves est quelque chose que les médecins du monde entier font déjà, mais il n’y a que peu d’hôpitaux et seulement autant de lits dans ces hôpitaux pour surveiller les personnes malades. C’est là que l’aplatissement de la courbe est si important.

Même si nous ne pouvons pas arrêter l’épidémie, le ralentissement du taux d’infection des nouvelles personnes permet aux systèmes de soins de santé de prendre en charge ces patients et de fournir à chacun les soins dont ils ont besoin individuellement. Le CDC a un joli petit graphique qui montre comment cela fonctionne:

Dans le scénario où nous ne pouvons pas contrôler le rythme de l’épidémie, beaucoup, beaucoup plus de personnes souffriront de conséquences plus graves pour la santé et entraîneront inévitablement davantage de décès. Cependant, si nous ralentissons le rythme auquel ces infections se produisent, davantage de personnes obtiennent l’aide dont elles ont besoin. Même si les deux scénarios entraînent le même nombre de personnes infectées, un taux d’infection plus lent sauve plus de vies et rend les malades plus sains plus rapidement.

Maintenant, la grande question est que pouvez-vous faire pour aider à aplatir la courbe? Des mesures telles que l’éloignement social – éviter les grandes foules, travailler à domicile si c’est une option, et généralement rester à l’intérieur – et les routines de désinfection sont de bonnes étapes.

Si vous souffrez d’une infection à coronavirus, l’auto-quarantaine ou l’hospitalisation sont les deux options. Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous ne vous qualifierez probablement pas pour une place à l’hôpital, mais cela ne signifie pas que vous pouvez voyager librement en ville. Restez à l’intérieur, accrochez-vous et prenez toutes les mesures possibles pour vous assurer que votre infection ne se propage pas à davantage de personnes. Parlez à votre médecin (par téléphone) ou à une hotline coronavirus locale établie pour savoir quand il est sûr de reprendre une routine plus normale. Cela peut signifier rester à l’intérieur pendant plusieurs semaines.

En fin de compte, il appartiendra à chacun d’entre nous de faire notre part pour ralentir la propagation du COVID-19. Si vous pensez être malade, restez à la maison, appelez à l’avance avant de vous rendre dans une clinique et évitez tout contact avec les autres. Si vous allez bien, aidez les autres personnes qui peuvent se mettre en quarantaine en déposant de la nourriture ou d’autres fournitures. Enregistrement auprès des amis et de la famille, en particulier des parents et grands-parents âgés.

C’est une situation grave, faites votre part.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

