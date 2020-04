La société chinoise d’utilisation des ressources spatiales Origin Space signe un accord pour un télescope spatial

HELSINKI – La start-up chinoise Origin Space a signé un contrat avec un fabricant de satellites pour le développement d’un télescope spatial optique comme étape vers l’utilisation future des ressources spatiales.

La société d’utilisation des ressources spatiales basée à Shenzhen, Origin Space, a signé l’accord le 10 avril avec DFH Satellite Co., Ltd., une filiale de China Spacesat Co. Ltd., qui appartient en dernier ressort à la China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), l’entrepreneur principal de l’État pour les programmes spatiaux chinois.

Aucun détail sur le télescope spatial, nommé «Yang Wang-1» (à peu près «Look up-1»), ni l’accord lui-même n’ont été divulgués. SpaceNews comprend que le lancement est provisoirement prévu pour 2021. DFHSat fournit des plates-formes satellitaires de 10 à 1 000 kilogrammes de masse qui ont été utilisées pour une gamme d’applications.

Origin Space, une entreprise privée créée en 2017, a levé 7 millions de dollars en octobre grâce à un financement providentiel dirigé par Matrix Partners China et Linear Venture. L’entreprise a déclaré qu’elle utiliserait les fonds pour les télescopes spatiaux pour l’observation multibande des astéroïdes. Origin Space affirme que la détection d’astéroïdes appropriés est une première étape vers l’utilisation des ressources spatiales.

Le CubeSat Taurus-1 (Jinniuzuo-1), lancé en septembre de l’an dernier, transportait un petit télescope ultraviolet appartenant à Origin Space, conçu pour surveiller l’atmosphère lors d’événements d’impact.

La société a également été comprise dans le cadre d’un projet avec l’Université de Hong Kong visant à lancer un télescope spatial à rayons X doux de 50 kilogrammes utilisant la technologie des yeux de homard.

Origin Space, fondée par Su Meng et Yu Tianhong, se décrit comme la première entreprise chinoise dédiée à l’exploration et à l’utilisation des ressources spatiales. Il a conclu des accords de coopération avec un certain nombre d’universités et d’institutions de recherche, notamment l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST) dans le cadre de CASC.

L’extraction des ressources spatiales se heurte à des obstacles techniques, financiers et juridiques. Origin Space a déclaré à SpaceNews l’année dernière que la collecte de fonds restait un défi majeur. “Nous aimerions avoir plus de soutien à long terme pour accélérer nos progrès. Les investisseurs de ce projet doivent donc avoir une longue vision et de la patience. »

La société américaine Planetary Resources a lancé un certain nombre de démonstrateurs technologiques avant de rencontrer des difficultés financières. Il a été acquis par la société blockchain ConsenSys, Inc. en 2018.

Une loi spatiale chinoise complète, attendue depuis de nombreuses années, n’a pas encore été adoptée. La position du pays concernant l’utilisation des ressources spatiales est donc quelque peu inconnue.

Cependant, le Centre national des sciences spatiales de l’Académie chinoise des sciences a créé un laboratoire de recherche pour l’exploration de l’espace profond au Luxembourg. Le Grand-Duché a mis en place une loi spatiale accordant aux sociétés basées dans le pays des droits sur les ressources extraites des corps planétaires. L’Administration spatiale nationale chinoise a également signé un cadre de coopération avec le Luxembourg sur l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique.

Un décret exécutif de la Maison Blanche au début du mois cherche à établir un soutien international pour la position américaine selon laquelle les ressources spatiales peuvent être utilisées par les entreprises et les organisations, et à empêcher d’autres régimes juridiques internationaux. Un nouveau régime juridique international pour régir l’extraction des ressources spatiales nécessiterait l’accord des principaux pays pratiquant l’espace sur l’interprétation d’une série de questions.

Dans le domaine civil, la NASA a annoncé le 8 avril qu’elle avait choisi Masten Space Systems pour piloter une suite de charges utiles vers le pôle sud de la lune fin 2022 sur son atterrisseur XL-1. Les charges utiles comprennent des démonstrations de faisabilité pour les futures activités d’utilisation des ressources lunaires.

La Chine devrait quant à elle tenter sa mission de retour d’échantillons lunaires Chang’e-5 au quatrième trimestre de cette année. Deux missions au pôle sud lunaire, nommées Chang’e-7 et -8, devraient inclure des tests de vérification de la technologie d’utilisation des ressources in situ. Une mission de retour d’échantillons d’astéroïdes ciblant l’objet proche de la Terre 2016HO3 (469219 Kamoʻoalewa) a été proposée pour le début des années 2020.

Des entreprises spatiales privées et commerciales ont vu le jour en Chine à la suite d’une décision du gouvernement de 2014 d’ouvrir les parties du secteur spatial à des capitaux privés.

Selon la publication chinoise Future Aerospace, au moins 141 sociétés commerciales aérospatiales enregistrées, développant des lanceurs, de petites plates-formes satellites, des constellations de satellites de télédétection et de communication, des stations au sol et diverses parties des chaînes d’approvisionnement avaient été établies en Chine fin 2018.

Le secteur a été soutenu par un soutien politique supplémentaire et une stratégie nationale de fusion civilo-militaire. Ce dernier est conçu pour permettre le transfert de technologie entre les organisations militaires et civiles afin de faciliter l’innovation et de réduire les coûts dans les chaînes d’approvisionnement.